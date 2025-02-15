Звезда 'Лиги смеха' рассказал историю, за которую ему стыдно перед Зеленским

Певец и юморист из Молдовы Иван Люленов признался, что в его жизни произошел случай, за который ему до сих пор стыдно перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Шоумен вспомнил, что во время участии в проекте "Лига смеха" он играл шутливый образ сельского жителя, поэтому часто не уделял должного внимания своему внешнему виду. По словам комика, перед одним из выходов на сцену он не погладил пиджак, что не осталось без внимания государственного деятеля, который тогда был ведущим шоу.

Видео дня

Об этом 30-летний артист рассказал для YouTube-проекта "Наодинці". Исполнитель отметил, что ему до сих пор неудобно вспоминать об этом инциденте.

"Есть одна история, за которую мне очень стыдно. Я ее до сих пор вспоминаю. У меня был желтый пиджак и я играл роль жителя села. И чтобы вжиться в нее, я мог голову не помыть, пиджак не погладить, чтобы быть более неряшливым. И вот все готовились, а пиджак был таким ненаглаженным, что ужас. И он (Владимир Зеленский. – Ред.) спросил: "А ты не будешь гладить его?" А я говорю, что никогда его не глажу. Он отвечает: "Правильно, для чего начинать?" И я посмеялся, а потом спустя годы осознал, что надо было гладить, потому что я же артист. Теперь у меня такая рефлексия. У меня была своя логика, но ведь по нормальному надо было готовиться", – рассказал юморист.

По словам Ивана Люленова, сейчас он пытается использовать элементы одежды из своих концертных образов в помощь военным ВСУ. Звезда "Лиги смеха" уже продала несколько пиджаков за довольно неплохие средства, хотя даже не надеялась, что эта идея увенчается успехом.

"Я их продавал на аукционах, на странице у себя, и конечно, что все деньги на ВСУ пошли. Самый большой донат был в Буковеле на корпоративе. Я просто снял пиджак в конце ивента и говорю, что разыгрываю. Думал, что будет где-то две тысячи гривен, а дошло до 100 000 грн. Я был шокирован. Я забросил их на ремонт машины", – отметил шоумен.

Ранее OBOZ.UA писал, что победитель "Лиги смеха" родом из Молдовы сменил профессию и рассказал, как выучил украинский язык за 10 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!