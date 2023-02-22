Звезда ''Квартала'' Сопонару рассказала о гонорарах и скромном райдере ''Лиги смеха'' в благотворительных турах

Украинская актриса Ирина Сопонару, прославившаяся главной ролью в сериале "Одного разу під Полтавою", съемками в "Лиге смеха" и "Женском квартале", честно рассказала, как платят артистам на благотворительных концертах. По словам звезды, существует существенное различие между обычными и благотворительными турами, которое отражается не только на заработной плате, но и на райдере участников шоу.

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После 24 февраля 2022 юмористы "Лиги смеха" почти не получают деньги за свою работу, однако их перелет, проживание и питание по-прежнему оплачивается. Об этом Сопонару рассказала в интервью на YouTube-канале "Олицкая" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Артистка призналась, что за благотворительные концерты звезды "Лиги смеха" получают гонорары, но не такие же, как до полномасштабной войны. Сама юмористка рассказала, что ей не озвучивают сумму до конца выступления. К тому же, отметила Сопонару, заработанные денежные средства также покрывают работу всей команды шоу.

"У меня нет гонорара. Я не знаю сколько. Я не могу ответить, потому что мы здесь большой группой. Нам не озвучили эту сумму. Я не могу сказать, какой процент. Это вопрос к нашему руководителю. Я знаю, что все работают не за полные гонорары, не такие как довоенные. Буду знать после концерта", – сказала знаменитость.

Артистка рассказала, что в благотворительном туре ей оплатили перелет, проживание и питание. Никаких капризов звезды "Лиги смеха" не выдвигали, поскольку считают, что это неуместно для благотворительных выступлений.

"Я вообще стала неприхотливой. Мы в благотворительном туре, поэтому будет странно, если мы будем просить для себя что-то экстра", – высказалась юмористка.

Она показала, что в гримерке всех артистов комедийного шоу есть только их одежда, утюг, чайник и косметика. Единственное, что дополнительно занесли в гримерку организаторы – это еда: шоколад, фрукты, колбаса, орешки, газированные напитки, кофе и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что комики "Лиги смеха" Юрий Ткач и Игорь Ласточкин заявили, что готовы пойти на простую работу, если им не хватит денег. Что звезды юмористического проекта – читайте в материале.