Звезда 'Квартала 95' раскрыла, как Андрей Данилко помог ей оправиться после жесткой критики за шутку о 'женщине сиСкадовска'

Звезда Студии "Квартал 95" Ирина Гатун поделилась, что возмутительная шутка о переселенке из оккупированного россиянами Скадовска, которая не умеет грамотно разговаривать на украинском языке, едва не стоила ей карьеры. После скандального новогоднего концерта артистку начали резко критиковать в соцсетях, а площадки массово отменяли ее моноспектакль. Весь негатив "уничтожил" актрису морально, однако она все же смогла прийти в себя с помощью Андрея Данилко.

Как рассказала Гатун в интервью Маше Ефросининой, однажды шоумен неожиданно связался с ней и выразил искреннюю поддержку. Теплые слова от знаменитости сильно повлияли на актрису, ведь он является для нее настоящим кумиром.

"Случилось то, ради чего стоило жить 35 лет, как мне было в то время. Я слышу: "Ирочка, это Андрей Данилко. Я хочу лично тебя поддержать". Конечно, он мог мне написать в Instagram или через помощников, но позвонил продюсеру фильма ("Большая прогулка", где снимались шоумен и актриса. – Ред.) и попросил мой номер. Эта поддержка была для меня колоссальной. Для меня он лучший артист", – поделилась звезда "Квартала 95".

Тогда Ирина Гатун поняла: если на ее стороне стоит такая "глыба" отечественного шоу-бизнеса, а на спектакль до сих пор приходят люди, то ей не стоит опускать руки.

Что известно о скандале

Во время новогоднего концерта в 2024 году на сцене "Квартала 95" показали юмористический номер об украинке, которая переехала из оккупированного Скадовска на Закарпатье и пытается научиться грамотно разговаривать на соловьином. Ирина Гатун сыграла роль переселенки, которая перекручивает все украинские слова.

Самой возмутительной частью номера стал момент, где "житель Закарпатья" интересуется у "девушки с Херсонщины", почему она не общалась на родном языке до войны, в ответ на что получает: "потому шо я сиСкадовска".

После волны критики Ирина Гатун вышла на связь в сети и попросила прощения у всех людей, кого задела возмутительная шутка. В то же время тех, кто "поднимает хейт" актриса обвинила в подыгрывании российскому диктатору Владимиру Путину. После скандала артистку внесли в базу волонтерского сайта "Миротворец".

