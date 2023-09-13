Звезда 'Крепостной' заявила о намерениях вступить в ВСУ и уйти на фронт: ее муж уже защищает Украину

Украинская актриса театра и кино Дарья Легейда призналась, что ежедневно думает о том, чтобы пополнить лавы ВСУ и защищать родную страну с оружием в руках. Звезда сериалов "Крепостная", "Сага" и других заверила, что готова к этому морально, однако отправиться на фронт девушке не позволяет здоровье.

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По словам Легейды, у нее серьезные проблемы с коленями, которые на передовой могут сыграть с ней злую шутку. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Артистка, как признается она сама, буквально мучится от того, что не может быть на фронте и помогать приближать победу собственными руками. Однако Легейда подчеркивает, что если появится острая необходимость взять в руки оружие, она закроет глаза на проблемы со здоровьем и отправится на передовую.

"Думаю об этом каждый день – меня так воспитали. Я знаю, что способна на это – и морально, и физически была бы, если бы не проблемы с моим здоровьем. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты ведь в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто будет рядом с тобой. Сейчас я эту ответственность взять не могу. Но если уже не будет важно, здоровое у тебя колено или нездоровое, и тебе нужно будет туда идти, потому что это единственный выход, то я пойду", – заявила знаменитость.

При этом отец Дарьи служит в Вооруженных силах Украины, защищает нашу страну на фронте, а звездная дочь им очень гордится.

Кроме того, муж актрисы, а по совместительству ее коллега, звезда известных фильмов и сериалов Дмитрий Сова сначала служил в территориальной обороне, а сейчас проходит военную подготовку в лавах ВСУ. Семья актеров активно волонтерит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о намерении пополнить лавы ВСУ заявила певица Камалия. Артистка росла в семье военного, поэтому служба в армии ей не кажется чем-то далеким. Подробнее – в нашем материале.

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