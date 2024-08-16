Звезда 'Крепосной' объяснил, почему не публикует в соцсетях совместные фото с женой – известной актрисой

Популярный украинский актер Александр Печерица ("Крепосная", "Сага", "Столетие Якова") женат на коллеге – актрисе Анастасии Остреиновой ("Кофе с кардамоном", "Домик на счастье", "Сага", "Подари мне жизнь", "Успеть до 30"), которая младше его на 11 лет. У пары есть четырехлетний сын – тоже Александр.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA артист объяснил, почему почти не рассказывает в медиа о личной жизни и не выставляет в соцсетях общие снимки с супругой. Также актер признался, как отреагировал на недавний киноскандал, в который попала Анастасия.

"Я не люблю распространяться о личном. Обо всем, что нам нужно, мы поговорим под одеялом. Любовь – это дело домашнее, чего людям показывать?" – объясняет Александр Печерица, почему в публичном пространстве почти нет общих снимков звездных супругов.

На вопрос, как в их семье отреагировали на скандал, в который попала Анастасия после выхода на экраны сериала "Успеть до 30" (в картине актриса сыграла героиню из Коломыи, которая, по мнению некоторых зрителей, изображена карикатурно), ответил: "Да, какой там скандал, я вас прошу! В любом случае: нам своё делать. Актеры играют, зрители смотрят, критики – критикуют. Обидно, правда, когда это не просто критика, а несется откровенный хейт. Но мы живем в демократическом обществе. Мы ведь выбрали этот путь, правда? Каждый человек имеет право выражать свое мнение, которое мы можем не разделять, но должны уважать. А вот какое это мнение зависит от осведомленности, квалификации. А это все приобретается, как вкус. Мы взрослеем, приобретаем мудрость".

Актер также признался, что очень непросто переживает разлуку с сыном (с начала полномасштабного вторжения Анастасия Остреинова с маленьким Александром нашли временное убежище за границей).

"Может быть банальным, но скажу, что рождение сына – это самый счастливый момент в моей жизни, – рассказывает Печерица. – И все, что с ним связано, это исключительно смысл и бытие. Благодаря ему я переосмыслил и понял многое. И себя, и своих родителей, и бабушку с дедушкой наверняка уже начал понимать. И это круто! С рождением сына, я осознал: все уже взрослый, больше не мальчик. Я уже мужчина, и у меня уже есть ответственность не только за себя, но и за маленькое существо. Ты его защитник, ты его кормилец. У тебя есть обязанности – и они сильнее тебя. Да что я вам рассказываю? Все люди об этом знают".

"Нашему сыну уже четыре года. Он очень активен. Как говорила моя покойная бабушка на таких детей: вер-то-лет. "Ой, вертолет!" – отзывалась она об особо непоседливых внуках. А наш непоседа умножен на два. Непосидючка! Насте иногда бывает тяжело, конечно. Но ведь с другой стороны, ребенок – это же радость и счастье", – добавил актер.

Полное интервью с Александром Печерицей читайте завтра, 17 августа, на OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!