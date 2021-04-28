Звезда "Королевского гамбита" в мини снялась для обложки Elle. Фото

Американо-британо-аргентинская актриса и модель Аня Тейлор-Джой, которая воплотила на экране роль вундеркинда Бет Хармон в сериале "Королевский гамбит", украсила обложку американского журнала Elle. Так, она примеряла разные образы.

Соответствующими снимками поделилась редакция глянца на своей официальной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Сначала знаменитость позировала в деловом наряде: платье прямого кроя в мелкую клетку, дополненное массивным воротником. Яркий лук был подчеркнут выразительным макияжем глаз, а также безупречной укладкой.

Второй образ состоял из розового платья с пышной юбкой и корсетом. Завершали смелый наряд колготки в сетку и классические туфли на среднем каблуке.

Кроме того, в своем интервью изданию актриса призналась, что не исключает второго сезона популярного сериала.

"Было бы глупо с моей стороны сказать: "Второй серии никогда не будет", а потом мне уже 40, а Скотт такой говорит: "Эй, как дела? Ты хочешь вернуться?"

Я надеюсь, что моя героиня начнет делать что-то для своего собственного удовольствия. Я бы очень хотела, чтобы Бет забрала Бенни и провела с ним какое-то время в России", – рассказала звезда подробнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 56-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала Madame Figaro. Знаменитость поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ.