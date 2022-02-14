Звезда 'Киева днем и ночью' ушла со сцены 'Голоса країни-12' со слезами на глазах

Украинская актриса, главная героиня сериалити "Киев днем и ночью" Карина Аввакумова ушла со сцены вокального шоу "Голос країни-12" (1+1) со слезами на глазах. Звезда заявила, что ее переполняли эмоции от своего выступления.

Об этом стало известно в прямом эфире в воскресенье, 13 февраля. Артистка пришла на проект, чтобы осуществить давнюю мечту и стать певицей, однако к ней не повернулся никто из судей (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

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Знаменитая актриса призналась, что хотела поучаствовать в шоу еще в прошлом году, однако ей помешала беременность. На этот раз муж и сын звезды из-за кулис смотрели, как она реализует свои вокальные амбиции перед креслами судей.

"У меня есть семья, маленький сын, у меня есть опыт актерства. Но моя маленькая Карина, которая внутри живет, кричит мне: "Ты до сих пор не реализовала свою давнюю мечту – стать певицей", – рассказала она.

Карина Аввакумова спела чувственную композицию Светланы Лободы – "Americano", но звездным членам жюри не хватило профессионализма в ее исполнении.

После знакомства с тренерами, актриса так растрогалась, что заплакала прямо на сцене, после чего вернулась к своим родным за кулисы.

Она заверила, что это были не слезы разочарования из-за неудачи, а эмоции, которые ее переполняли во время выступления.

Коротко о звезде:

Карина Аввакумова – актриса и певица из города Хмельницкий. Завоевала популярность благодаря главной роли в сериалити "Киев днем и ночью. Имеет мужа и годовалого сына.

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию четвертого выпуска слепых прослушиваний шоу "Голос країни-12". О том, чем удивляли участники звездное жюри, можно прочитать в материале.