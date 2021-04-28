Звезда 'Игры престолов' тайно впервые стала мамой

Британская 39-летняя актриса Натали Дормер, которая известна ролями в сериалах "Игра престолов" и "Тюдоры", впервые стала мамой. Радостное событие произошло еще в январе, но поделиться этим знаменитость решила только сейчас.

У Дормер и ее возлюбленного Дэвида Оукса родилась дочь. Об этом кинозвезда сообщила в подкасте That's After Life.

"Это же идеальный вариант во время пандемии – забеременеть и родить ребенка. Хотя от всего этого у меня ощущение какого-то клише. Представляете, лет через 30 моя девочка будет сидеть в баре и говорить: "Да, я ребенок COVID-19", – сказала актриса.

Дормер отметила, что рождение дочери для нее "абсолютная радость и огромный опыт". Она добавила, что вряд ли когда-либо будет жаловаться на длительные съемки, так как "регулярное лишение сна – это нечто другое".

Коротко о знаменитости:

Натали Дормер – британская актриса. Известна как исполнительница роли Анны Болейн в телесериале "Тюдоры", а также по роли Маргери Тирелл в сериале "Игра престолов".

Знаменитость старается не афишировать личную жизнь, однако давно известно, что с 2018 года звезда состоит в отношениях с Дэвидом Оуксом, наиболее известным по сериалу "Борджиа".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, экс-участник реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун впервые стали родителями. У пары родилась долгожданная дочь.