Звезда ''Голодных игр'' заявила, что пережила сексуальное насилие во время съемок одной из частей франшизы

Американская актриса Джена Мэлоун, известная прежде всего по роли Джоанны Мейсон в серии фильмов "Голодные игры", заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны коллеги во время съемок одной из частей франшизы. Имя вероятного обидчика знаменитость раскрывать не стала.

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Таким заявлением Мэлоун ошарашила своих подписчиков в Instagram, разместив в соцсети пост с соответствующим признанием. Она подчеркнула, что инцидент произошел во время съемок второй части "Сойки-пересмешницы" в 2014 году.

"Несмотря на то, что время, проведенное в Париже, было очень тяжелым для меня, так как я переживала тяжелое расставание, а также подверглась сексуальному нападению со стороны человека, с которым работала, я была полна благодарности за этот проект, за людей, с которыми я сблизилась, и за эту удивительную роль, которую мне довелось сыграть", – поделилась звезда.

Мэлоун отметила, что не хочет раскрывать личность насильника, поскольку боится так называемого эффекта "культуры отмены". По словам жертвы, правосудие над преступником все равно не поможет ей полностью исцелиться, поэтому она не видит смысла в дальнейших судебных разбирательствах.

Тем не менее, актриса призналась, что проделала много работы над собой после пережитого ужаса. Она надеялась "помириться с обидчиком и сама с собой".

"Бурная смесь эмоций, я только сейчас учусь разбираться. Мне бы хотелось, чтобы это не было связано с таким травматическим для меня событием, но я считаю, что это настоящая дикость жизни. Я очень много работала, чтобы исцелиться и научиться с помощью восстановительного правосудия, как помириться с оскорбившим меня человеком и с самим собой. Трудно было говорить о "Голодных играх" и Джоанне Мейсон, не чувствуя остроты этого момента во времени, но я готова пережить это и вернуть себе радость и достижения, которые я испытывала", – поделилась артистка.

Она добавила, что решилась рассказать об этом жутком опыте ради поддержки девушек, которые пережили подобное.

Как писал OBOZREVATEL, ранее культового рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в груминге – создании доверительных отношений с ребенком в целях дальнейшей сексуальной эксплуатации, и сексуальном насилии против несовершеннолетней. Потенциальная жертва рассказала, что познакомилась со скандальным артистом в 1995 году, когда ей было 16 лет.

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