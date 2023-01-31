Мэрилина Мэнсона обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Культового американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвиняют в груминге – создании доверительных отношений с ребенком в целях дальнейшей сексуальной эксплуатации, и сексуальном насилии против несовершеннолетней. Потенциальная жертва, которая подала иск в суд под вымышленным именем Джейн Доу, рассказала, что познакомилась со скандальным артистом в 1995 году, когда ей было 16 лет.

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После своего концерта в Далласе, Мэнсон пригласил подростка и других девушек в автобус, где узнал их возраст, класс в школе, записал имена, домашние адреса и номера телефонов. Об этом пишет The Rolling Stone.

"В туристическом автобусе ответчик Уорен (Брайан Уорен – настоящее имя звезды – ред.) совершал различные преступные действия сексуального характера против истицы, которая в то время была девственницей, в том числе насильственное совокупление и вагинальное проникновение... Истец чувствовала боль, была напугана, расстроена, унижена и растеряна. После того, как он закончил, он рассмеялся и потребовал, чтобы она "убиралась к чертям из его автобуса" и пригрозил, если она кому-нибудь расскажет об этом, он убьет ее и ее семью", – сообщается в иске.

В документе Мэрилин Мэнсон числится ответчиком вместе с его бывшими лейблами Interscope и Nothing Records. Рокера обвиняют в побоях сексуального характера и умышленном причинении эмоционального стресса.

Также отмечается, что один из ответчиков наблюдал за происходящим в автобусе.

Вероятная жертва добавила в иске, что сексуальное насилие над ней со стороны Мэнсона случалось неоднократно, поскольку она продолжала контактировать с музыкантом вплоть до своего совершеннолетия и несколько раз сопровождала его во время гастролей. Женщина утверждает, что из-за этих событий она начала употреблять алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, от зависимости которых не могла избавиться долгие годы.

Отметим, это далеко не первый случай, когда Мэнсона обвиняют в сексуальном, а также психологическом насилии и различных формах принуждения и устрашения. В 2022 году к списку пострадавших присоединилась известная актриса Эван Рейчел Вуд. Она заявила, что исполнитель фактически изнасиловал ее на камеру. Инцидент произошел, когда пара еще встречалась, во время съемок клипа на песню рокера Heart-Shaped Glasses (2007).

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, которое, по словам потенциальной жертвы, произошло в начале 1990-х годов в Нью-Йорке. Истица требует от 56-летнего спортсмена компенсацию в 5 миллионов долларов (200,5 млн гривен).

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