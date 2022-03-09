Звезда Голливуда Голди Хоун призвала поклонников помочь Украине: женщины и дети в опасности!

Американская актриса, звезда Голливуда Голди Хоун в Международный женский день посвятила пост украинкам, которые сейчас в опасности из-за войны, развязанной Россией. Она объявила сбор средств на нужды детей и матерей, переживших и сейчас переживающих оккупацию российскими захватчиками.

Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram. Сообщение сопровождала документальная фотография мамы с двумя детьми, которые вынуждены были эмигрировать за границу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Семьи в Украине находятся в серьезной опасности, в тяжелых эмоциональных потрясениях и массовой эмиграции. У меня разрывается сердце, когда я слышу о том, что беременные женщины в Украине вынуждены рожать в бомбоубежищах без лекарств и оборудования, тогда как, по оценкам, 80 000 украинских женщин будут рожать в ближайшие три месяца. Матери и дети днями простаивают на границах, а некоторые семьи часами находятся на холоде без крова", – написала актриса.

Видео дня

Свое сообщение она приурочила к Международному женскому дню. Звезда призвала каждого из своих 3 миллионов подписчиков присоединиться к сбору средств на нужды находящихся под оккупацией детей и семей, или тех, кто чудом вырвался на свободу.

Знаменитость подчеркнула, что этим людям нужны продукты, вода, гигиенические набоы, психологическая поддержка и средства на жизнь. В знак солидарности с Украиной она прикрепила ссылку на фонд в описании своего профиля.

Отметим, что под постом Голди Хоун откликнулись иностранцы и подобные фонды, которые поблагодарили звезду за неравнодушие. Однако свои комментарии оставили и разъяренные россияне, осудив актрису за желание помочь детям Украины.

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