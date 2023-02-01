Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы

Популярная американская актриса Эбигейл Бреслин, наиболее известная по фильмам "Маленькая мисс Счастье", "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Да, нет, наверное" и другими, вышла замуж. Ее избранником стал уроженец Одессы Айра Кунянски.

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Мужчина родился в еврейской семье и уже долгие годы проживает в Лос-Анджелесе. Снимками с торжества Бреслин поделилась на личной странице в Instagram.

Известно, что 31-летний одессит занимается в Америке криптотрейдингом. Он является давним другом актрисы, которая была номинирована на "Оскар".

Пара сыграла свадьбу после шести лет отношений и 11 месяцев помолвки.

26-летняя Бреслин выбрала для важного события не слишком пышное белое платье с глубоким декольте и фатиновыми вставками, закрывающими руки. Жених же был в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что легендарный американский астронавт Базз Олдрин, который в 1969 году высадился на Луну, женился в свой 93 день рождения. Его избранницей стала младшая на 30 лет Анка Фаур.

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