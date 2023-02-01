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Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
2,8 т.
Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы

Популярная американская актриса Эбигейл Бреслин, наиболее известная по фильмам "Маленькая мисс Счастье", "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Да, нет, наверное" и другими, вышла замуж. Ее избранником стал уроженец Одессы Айра Кунянски

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Мужчина родился в еврейской семье и уже долгие годы проживает в Лос-Анджелесе. Снимками с торжества Бреслин поделилась на личной странице в Instagram

Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы

Известно, что 31-летний одессит занимается в Америке криптотрейдингом. Он является давним другом актрисы, которая была номинирована на "Оскар".

Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы

Пара сыграла свадьбу после шести лет отношений и 11 месяцев помолвки. 

Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы

26-летняя Бреслин выбрала для важного события не слишком пышное белое платье с глубоким декольте и фатиновыми вставками, закрывающими руки. Жених же был в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой. 

Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы
Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы
Звезда Голливуда Эбигейл Бреслин вышла замуж за уроженца Одессы. Фото со свадьбы

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