Звезда "Гарри Поттера" впервые стал отцом

София Ковнир Люди 16:15, 5.01.2021 Обновлено: 16:27, 5.01.2021

У звезды "Гарри Поттера", ирландского 32-летнего актера Девона Мюррея, родился сын. Это первый ребенок знаменитости и его возлюбленной Шэннон Мак-Каффи Куинн.

Радостным событием Мюррей поделился на своей странице в Instagram. Как стало известно, малыша назвали Купером Майклом.

Так, мальчик появился на свет еще 2 января, но этой новостью актер решил поделиться позже.

По словам кинозвезды, мама и малыш чувствуют себя хорошо, но все же роды прошли не так гладко. Кроме того, Мюррей поблагодарил свою супругу за такой подарок и добавил, что его возлюбленная – настоящий герой.

У Девона Мюррея впервые родился сын
Instagram Девона Мюррея

  • Напомним, Девон Мюррей – ирландский актер.

  • В 2001 году он получил второстепенную роль Симуса Финнигана в фильме "Гарри Поттер и философский камень", которую затем повторил в 7 следующих частях серии.

  • С 2018 года актер встречается с Шэннон Мак-Каффи Куинн.

  • В июле 2020 года актер сообщил, что в январе 2021 они ожидают рождение ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда фильма "Гарри Поттер", британская актриса Джесси Кейв сообщила, что ее трехмесячный сын получил положительный результат теста на коронавирус и сейчас госпитализирован.

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