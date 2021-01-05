Зірка "Гаррі Поттера" вперше став батьком

У зірки "Гаррі Поттера", ірландського 32-річного актора Девона Мюррея, народився син. Це перша дитина знаменитості та його коханої Шеннон Мак-Каффі Куїнн.

Радісною подією Мюррей поділився на своїй сторінці в Instagram. Як стало відомо, малюка назвали Купером Майклом.

Так, хлопчик з'явився на світ ще 2 січня, але цією новиною актор вирішив поділитися пізніше.

За словами кінозірки, мама і малюк почуваються добре, але все ж пологи пройшли не так гладко. Крім того, Мюррей подякував своїй дружині за такий подарунок і додав, що його кохана – справжній герой.

У Девона Мюррея вперше народився син Instagram Девона Мюррея

Нагадаємо, Девон Мюррей – ірландський актор.

У 2001 році він отримав другорядну роль Сімуса Фіннігана у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь", яку потім повторив у 7 наступних частинах серії.

З 2018 року актор зустрічається з Шеннон Мак-Каффі Куїнн.

У липні 2020 року актор повідомив, що в січні 2021 вони очікують народження дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка фільму "Гаррі Поттер", британська актриса Джессі Кейв зазначила, що її тримісячний син отримав позитивний результат тесту на коронавірус і зараз госпіталізований.