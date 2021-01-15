Звезда "Гарри Поттера" решил уйти из актерской карьеры

Звезда "Гарри Поттера", британский актер Руперт Гринт решил завершить актерскую карьеру после рождения дочери.

31-летний актер стал звездой в 11 лет, сыграв Рона Уизли, пишет Daily Mail. Он признал, что никогда не чувствовал себя "комфортно", будучи знаменитым, и подумывал заняться другим делом.

"Я всегда думал о том, чтобы уйти от актерского мастерства, и становление отцом усилило эти чувства. Не поймите меня неправильно, я люблю работать над сериалом "Слуга" и чувствую себя очень комфортно на телевидении", – сказал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Великобритании аукционный дом Hansons Auctioneers продал первое издания книги "Гарри Поттер и философский камень".