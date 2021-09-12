Звезда "Форсажа" Вин Дизель располнел до неузнаваемости. Фото

В сети опубликовали новые кадры голливудской звезды Вин Дизеля, известного по роли Доминика Торетто в фильме "Форсаж". 54-летний актер сейчас отдыхает в итальянском Портофино.

Пользователи сети с трудом узнали известного актера Вин Дизеля – на фото видно, что он сильно поправился. Папарацци запечатлели знаменитость на яхте без футболки с большим животом и в одних шортах, пишет издание Page Six.

Видео дня

Поклонники, которые привыкли видеть Вин Дизеля со стальным прессом и подтянутой фигурой, раскритиковали внешний вид актера. В соцсетях они оставили множество комментариев под снимками знаменитости.

"Что с ним случилось?" "Он беременный?", "Он просто на массе, вы не понимаете", – писали в Twitter пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

Вин Дизель (настоящее имя Марк Синклер) – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации "Лучшая экранная команда" за роль Доминика Торетто в фильме "Форсаж".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вин Дизель удивил поклонников своей первой песней. Он выпустил дебютный танцевальный трек под названием Feel Like I Do.