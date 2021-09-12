Звезда "Форсажа" Вин Дизель располнел до неузнаваемости. Фото

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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В сети показали, как сейчас выглядит звезда Голливуда Вин Дизель

В сети опубликовали новые кадры голливудской звезды Вин Дизеля, известного по роли Доминика Торетто в фильме "Форсаж". 54-летний актер сейчас отдыхает в итальянском Портофино.

Пользователи сети с трудом узнали известного актера Вин Дизеля – на фото видно, что он сильно поправился. Папарацци запечатлели знаменитость на яхте без футболки с большим животом и в одних шортах, пишет издание Page Six.

Вин Дизеля раскритиковали за лишний вес
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Поклонники, которые привыкли видеть Вин Дизеля со стальным прессом и подтянутой фигурой, раскритиковали внешний вид актера. В соцсетях они оставили множество комментариев под снимками знаменитости.

"Что с ним случилось?" "Он беременный?", "Он просто на массе, вы не понимаете", – писали в Twitter пользователи сети.

Комментарии в сети
Комментарии поклонников
Как выглядел раньше и сейчас Вин Дизель

Коротко о знаменитости:

  • Вин Дизель (настоящее имя Марк Синклер) – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации "Лучшая экранная команда" за роль Доминика Торетто в фильме "Форсаж".

Вин Дизель также основал продюсерские компании One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вин Дизель удивил поклонников своей первой песней. Он выпустил дебютный танцевальный трек под названием Feel Like I Do.

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