Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз станет мамой. Фото

Известная модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный Джейсон Стейтем станут родителями во второй раз. Первенец пары появился на свет в 2017 году.

О радостной новости знаменитость сообщила в личном профиле в Instagram, опубликовав соответствующее фото. Модель была запечатлена в обтягивающем белом платье, которое выгодно подчеркнуло округлившийся живот (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, Роузи Хантингтон-Уайтли примеряла другие образы и сфотографировала себя в них. На последнем снимке отчетливо видно круглый живот модели.

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"Taaa daahhh!" – говорится в подписи к снимкам.

Напомним, Джейсон и Роузи уже больше 11 лет вместе. Их отношения начались в апреле 2010 года, а в 2017-м пара впервые стала родителями – на свет появился их сын Джек Оскар.

Коротко о знаменитости:

Роузи Хантингтон-Уайтли – британская супермодель, известна как одна из "ангелов" "Victoria's Secret". Карьеру модели начала в возрасте 16 лет во время учебы в колледже. Юная девушка отправила анкету на соискание вакансии специалиста по связям с общественностью в модельное агентство Profile Models в Лондоне. Работодатель предложил Рози модельную карьеру.

В 2004 году дебютировала на показе недели высокой моды в Нью-Йорке. В том же году снялась для обложек журналов Elle Girl и Ten Vogue.

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