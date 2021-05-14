Звезда фильмов 'Фантастические твари' получил три года тюрьмы за изнасилование

Шотландский актер Кевин Гатри, который известен по роли волшебника мистера Абернати в киноцикле "Фантастические твари", обвинен в сексуальном насилии жительницы Глазго, Шотландия. Теперь знаменитость должен отсидеть в тюрьме три года.

Насилие произошло в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года. В этот период Гатри отдыхал в баре вместе с другом – актером Скоттом Ридом и общей знакомой. Об это пишет издание Deadline.

Как стало известно, 29-летней девушке стало плохо в такси, поэтому ее отвезли домой к Риду. Актер позвонил в скорую помощь, а Гатри якобы остался присмотреть за знакомой, и в результате у них произошел половой контакт. По словам девушки, она запомнила, как ее раздевали и касались, но сама пострадавшая "не осознавала, что происходит".

Отметим, что сначала Гатри отрицал обвинения и заявлял, что просто помогал девушке, но при этом на белье пострадавшей обнаружили ДНК актера. В результате знаменитость осудили и внесли в реестр лиц, совершивших преступление на сексуальной почве.

Коротко о знаменитости:

Кевин Гатри – шотландский актер. Среди его самых известных ролей были Элли в фильме "Солнечный свет на Лейте" и Эван Тавендейл в фильме Теренса Дэвиса "Песня на закате" 2015 года. Он также исполнил главную роль в "Питере Пэне" в Королевском театре в Глазго в 2011 году.

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