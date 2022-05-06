Звезда фильма 'Звездные войны' Марк Хэмилл отреагировал на футболку Зеленского и поддержал Украину

Американский актер Марк Хэмилл, известный всему миру по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии "Звездные войны", отреагировал на футболку президента Украины Владимира Зеленского с символикой фильмов. В частности, на плече президента был изображен вписанный в трезубец "X-wing" – боевой летательный аппарат, на котором персонаж актера уничтожил "Звезду Смерти".

"Сила мощная с Зеленским", – написал Хемилл на своей странице в Twitter и добавил рисунок с джедайским световым мечом, луч которого окрашен в цвета флага Украины.

Видео дня

Заметим, актер и раньше поддерживал Украину. В частности, он поделился на своей странице в соцсети видео, на котором 7-летняя Амелия Анисович поет песню из мультфильма Disney "Ледяное сердце", чтобы поднять настроение людям в бомбоубежище.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из мировых звезд поддержал Украину и осудил Путина. В список вошли звезды кино, певцы, изобретатели и другие знаменитости.