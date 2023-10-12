Певица родом из Украины Таисия Повалий, которая открыто поддержала Россию и даже ездила в оккупированный Луганск развлекать захватчиков, в начале полномасштабного вторжения долго скрывала свою предательскую позицию. Граждане страны-террористки уже успели подумать, что "украинка" намеревается сохранить остатки своего достоинства и осудить агрессию РФ. Но не тут-то было – уже в мае артистка спокойно выступала в Кремле и прославляла Россию. Советский актер-путинист Александр Михайлов попытался оправдать подругу за ее период молчания.

По словам звезды фильма "Любовь и голуби", запроданка боялась сразу поддерживать террористическую войну, поскольку ее мама находилась в Киеве под обстрелами. И хотя даже российская сторона открыто признает, что пыталась захватить столицу за три дня, а потому терроризировала ее своими бомбами, актер в интервью пропагандистским СМИ все равно нагло врет об "обстрелах бандеровцев".

"Сейчас Таисия успокоилась, потому что маму перевезла в Москву. А был период, когда очень страдала. Бандеровцы даже стреляли в окна ее квартиры. И каково было состояние мамы? Это очень тяжело… Поэтому она молчала", – цинично солгал путинист и украинофоб.

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Действительно, 81-летняя Нина Даниловна встретила полномасштабное вторжение в Киеве. Впрочем, как утверждают бывшие друзья и коллеги предательницы, в частности Павел Зибров и Петр Мага, сама Повалий также находилась в Украине. И обстреливали дом ее матери именно российские оккупанты. А когда певица собралась увозить маму в Москву, та ей ответила: "Никогда в жизни не поеду! Моя родина Украина! Пусть меня тут убивают". Эту цитату неоднократно озвучивала сама Повалий.

Впрочем, фанатка Кремля и кровавых рублей настояла на своем и путем манипуляций вывезла маму против ее воли в страну-агрессора. Так, Повалий пригрозила матери, что не приедет на ее похороны, если та собирается оставаться в Украине.

У Нины Даниловны из-за всей этой ситуации, как утверждают бывшие друзья запроданки, произошли "проблемы с головой" – ей пришлось обращаться за помощью к психиатру.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Таисия Повалий выступила на концерте "Песни русского мира". Цинизма ситуации добавляет тот факт, что пела запроданка украинскую народную песню "Ти ж мене підманула", для чего даже вспомнила родной язык. Подробности – в нашем материале.

А не так давно Повалий засветилась в оккупированном Луганске. Там предательница развлекала захватчиков, которые своими руками убивают ее сограждан, на церемонии открытия мемориального комплекса "Острая Могила".

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