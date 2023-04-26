Звезда фильма 'Ловушка для родителей' Линдси Лохан впервые показала, как выглядит во время беременности. Фото

Недавно американская актриса, певица и модель Линдси Лохан поделилась с аудиторией радостной новостью. 36-летняя знаменитость не стала больше скрывать от фанатов, что она с супругом ожидает первенца. До сих пор звезда не опубликовала не единой фотографии в прекрасном положении, но наконец-то фанаты дождались ее первого кадра с округлившимся животом.

Видео дня

Снимок Линдси распространила в Instagram-stories. На нем она предстала в длинном сарафане цвета хаки с орнаментом. Актриса обула кроссовки, собрала волосы и дополнила аутфит золотыми украшениями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Неделю назад Лохан устроила громкую вечеринку перед родами, собрав близких людей и звездных подруг. Селебрити организовала baby shower, выбрав для мероприятия несколько воздушных образов. Однако она опубликовала только селфи с родственниками, так и не рассекретив, на каком месяце беременности.

Напомним, долгие года артистка боролась с наркозависимостью. Выкарабкавшись, она наладила личную жизнь и 28 ноября 2021 года объявила о помолвке с арабским финансистом Бадером Шаммасом. В следующем году влюбленные сыграли свадьбу, а 15 марта 2023 года стало известно, что пара готовится стать родителями.

По информации, американка собирается рожать в Дубае, где работает ее супруг. Мужчина является помощником вице-президента международной компании по управлению активами, базирующейся в ОАЭ. Он не любит публичности, скрывается от папарацци и настойчиво требует у любимой не выкладывать с ним совместные кадры.

Ранее OBOZREVATEL писал, что старшая дочь всемирно известных голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родила первенца. 34-летняя Румер стала мамой еще 18 апреля. Девушка показала малышку, которую назвала Луэтта Айли Томас Уиллис. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!