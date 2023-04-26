Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса и Деми Мур родила первенца: роды проходили дома. Первое фото младенца

Старшая дочь всемирно известных голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родила первенца. Малыш 34-летней Румер Уиллис и ее бойфренда, музыканта Дерека Ричарда Томаса, родился 18 апреля, но новоиспеченная мама рассказала об этом поклонникам только сейчас, похваставшись первым фото младенца.

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Это первый внук Брюса Уиллиса и Деми Мур, так что они официально вошли в статус звездных бабушки и дедушки. Фотографией и подробностями появления на свет ребенка Румер поделилась у себя в Instagram.

Родители решили сразу раскрыть пол ребенка и имя. Это девочка, ее назвали Луэттой Айли Томас Уиллис. Судя по описанию к снимку малышки, роды проходили не в больнице, а дома.

"Ты – чистая магия. Родилась дома, во вторник, 18 апреля. Ты больше, о чем мы когда-нибудь мечтали", – написала Румер в соцсетях.

Звездные бабушка и дедушка публично новость пока не комментировали. Впрочем, "крепкий орешек", который борется с неизлечимым заболеванием и все реже узнает своих родных, разместил у себя в сторис публикацию дочери со снимком внучки.

Добавим, что Румер регулярно делится у себя в профиле фотографиями с мамой и папой. Часто она размещает архивные кадры из своего детства. Звездные родители развелись в 2000 году после 12 лет брака, когда их старшей из троих дочерей было 12. Однако сейчас Уиллис и Мур поддерживают теплые дружеские отношения. В частности, звезда фильма "Привидение" поддержала бывшего, когда у него диагностировали деменцию.

Как писал OBOZREVATEL, Брюс Уиллис больше года страдает от неизлечимого заболевания – афазии, но недавно он получил вердикт врачей. Звезде поставлен точный диагноз. При этом состояние "крепкого орешка" стремительно ухудшается. Он все реже узнает родных и не всегда понимает, что они ему говорят.

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