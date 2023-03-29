Звезда ''Джейсона Борна'' Деймон совершил редкий выход в свет с дочерьми и женой-аргентинкой. Фото

Американский актер Мэтт Деймон, наиболее известный фильмами "Спасти рядового Райана", "Джейсон Борн", "Марсианин", "Ford против Ferrari", появился перед аудиторией со всей своей семьей. Публика была очарована красотой дочерей 52-летнего артиста от аргентинки Лусианы Босан Барросо, с которой он находится в браке 17 лет.

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Мэтт и Лусиана позировали перед фотографами с 16-летней Изабеллой, 14-летней Джией и 12-летней Стеллой в Regency Village Theater в Вествуде, передает Fox News. Звезда привел своих наследниц на премьеру фильма Air (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В ленте Air Деймон снялся со своим лучшим другом Беном Аффлеком, который сейчас женат на американской поп-диве Дженнифер Лопес. Потому звездная семья не могла пропустить данное событие. Отметим, на мероприятии отсутствовала 24-летняя дочь Лусианы Алексия от первого брака.

Дэймон и Барросо предстали в черных total look. Жена надела элегантное черное платье, которое подчеркнуло стройные ноги и спортивную фигуру, а Мэтт – классический костюм и темную футболку. Девочки, как и красавица-мама, примерили платья, дополнив образ аксессуарами.

Мэтт Деймон является режиссером и сценаристом. Он озвучивает мультфильмы, часто посещает телешоу. Зрители также знают селебрити по ролям в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Отступники", "Интерстеллар", "Догма".

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