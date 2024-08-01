У звезды двух сезонов 'Голосу країни' обнаружили рак: Виктор Никифоров рассказал о лечении

Украинский певец Виктор Никифоров, принимавший участие в 7 и 11 сезонах шоу "Голос країни", сообщил о тяжелой болезни. Артист недавно побрился налысо и впервые объяснил, что сделал это не из-за желания изменить стиль, а из-за лечения от рака.

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Как поделился саундпродюсер, он "предусматривает события", а то есть выпадение волос из-за химиотерапии. Об этом певец рассказал в своем Instagram.

Виктор Никифоров болеет лимфомой Ходжкина второй степени. Лимфатическую систему молодого парня поразил рак, однако он борется и чувствует себя хорошо.

"Я не собираюсь делать никаких сборов – по крайней мере, пока – мы справляемся своими силами. Лечат меня в Институте рака, чувствую себя хорошо. Делюсь с вами этим, потому что сейчас это важный аспект моей жизни, и это трудно будет скрыть", – написал вокалист.

Артист признался, что в его семье уже боролись с онкологией, поэтому рак для них "знакомая ситуация и пройденный этап". Виктор Никифоров будет продолжать творить музыку, но разбавлять творческие новости своими успехами в лечении.

Напомним, певец из Харькова взял себе псевдоним Gorim. Он дважды участвовал в шоу "Голос країни" в командах Сергея Бабкина и Тины Кароль. В начале лета музыкант выпустил трек Fire show, а весной состоялась премьера песни "Котики на солнце".

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