Звезда 'Друзей' повторила знаменитый танец Моники и Росса. Видео

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, поделилась с поклонниками видео, на котором повторила легендарный танец из киноленты с Дэвидом Швиммером. В этот раз знаменитость станцевала с певцом Эдом Шираном.

Соответствующее видео Кокс опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали звездную пару комплиментами.

Так, в кадре актриса появилась в темных джинсах, черной кофте и кроссовках, а Ширан позировал в светлых брюках, коричневой куртке и спортивной обуви красного цвета.

"Просто танцевальная рутина с другом", – коротко подписала ролик Кокс.

Видео дня

Пользователи сети посмеялись с танца Кокс и Ширана, и оставили множество комментариев под публикацией.

"Это фантастика", "Ты такая милая", "Росса никогда не заменишь", "Весело", – пишут люди.

"Друзья" – американский комедийный сериал, в котором рассказывается о жизни шестерых друзей. Он выходил в эфир в 1994-2004 годах, а позднее был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".

Сериал "Друзья" выходил в течение 10 лет с 1994 года. Главные роли в нем помимо Кортни Кокс сыграли Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, в честь Дня благодарения повторила знаменитый танец своей героини с индейкой на голове.