Звезда ''Друзей'' объявила, что больше не появится в кино и на красных дорожках из-за неизлечимой болезни

Популярная американская актриса Кристина Эпплгейт, которую зрители могут помнить по роли родной сестры Рэйчел Грин в культовых "Друзьях", а также по сериалам "Женаты и с детьми" и "Мертв для меня", объявила о завершении актерской карьеры. Причиной стала неизлечимая болезнь, с которой 51-летняя знаменитость борется уже два года, – рассеянный склероз.

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Кроме того, Эпплгейт заявила, что больше не планирует посещать светские мероприятия и появляться на красных дорожках. На днях она побывала на церемонии награждения престижной кинопремии SAG Awards 2023 и объявила, что это ее последний выход в свет. Об этом пишет Daily Mail.

На мероприятии, как и на других событиях за последние два года, актриса появилась с тростью, поскольку рассеянный склероз сопровождается нарушением зрения, движений и чувство равновесия. Поэтому, как призналась сама звезда, визит на церемонию стал для нее настоящим испытанием.

"Сейчас я не могу себе представить, что буду вставать в 5 утра и проводить на съемочной площадке от 12 до 14 часов. В данный момент для меня это просто невозможно", – объяснила Эпплгейт свое решение уйти из кино.

Однако актриса продолжает работать – она ушла в озвучку мультфильмов, а также телепроектов. Говорит, что делает это ради дочери.

"Я делаю тонну озвучки, чтобы заработать деньги и убедиться в том, что моя дочь накормлена и в нашем доме есть все, что нужно", – прокомментировала звезда "Друзей".

Последним проектом Эпплгейт стал сериал "Мертв для меня". Ее работу в нем высоко оценили кинокритики, но сама знаменитость призналась, что съемки выдались довольно мучительными. Она чувствовала постоянную усталость. Приходилось даже делать перерыв в несколько месяцев, чтобы актриса прошла лечение и набралась сил. Кроме того, на съемочной площадке всегда находились инвалидное кресло и трость, которыми Эпплгейт пользовалась.

Отметим, перед тем, как у звезды диагностировали аутоиммунное заболевание нервной системы рассеянный склероз, который проявляется поражением нервов по всему организму, она поборола рак.

Как писал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Брюс Уиллис, который почти год страдает от неизлечимого заболевания – афазии, получил вердикт врачей. Звезде поставлен точный диагноз. При этом, его состояние стремительно ухудшается. О неизлечимой болезни "крепкого орешка" – читайте в нашем материале.

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