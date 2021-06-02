Звезда "Друзей" Мэттью Перри расстался со своей невестой

51-летний актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри расстался со своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц. Это произошло после трех лет отношений и спустя полгода после помолвки.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на самого актера. Что стало причиной расставания пары и кто был его инициатором, неизвестно. Однако артист пожелал девушке всего самого хорошего в жизни (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Иногда случается, что что-то просто не получается. Именно это и произошло. Я желаю Молли всего наилучшего", – заявил Перри.

Видео дня

Напомним, что Мэттью и Молли стали встречаться в 2018 году, а в ноябре 2020 года объявили о помолвке. Тогда Перри называл возлюбленную "самой замечательной женщиной на планете". Все, что известно о Гурвиц – это то, что она работает литературным агентом.

К слову, Мэттью Перри еще ни разу не был женат. О его предыдущих романах известно, что с 1995 по 1996 годы он встречался с Джулией Робертс, а с 2006 по 2012 годы с актрисой Лиззи Каплан.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 51-летняя украинская певица Ирина Билык призналась, что подала на развод со своим мужем 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. По словам знаменитости, она сама была инициатором разрыва отношений.