Звезда 'Довбуша' Гнатковский бранью ответил на вопрос, почему он так часто употребляет нецензурную лексику

Украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский иногда сталкивается с критикой на фоне того, что регулярно употребляет нецензурную лексику. В частности, украинцы аргументируют это тем, что брань якобы пришла к нам из России. На самом же деле, это совсем не так. А сам артист с юмором реагирует на подобные претензии поклонников.

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Так, звезда самого дорогого украинского фильма "Довбуш" заверил, что не собирается отказываться от брани, ведь так ему проще высказывать определенные мысли. Об этом актер рассказал в интервью "Пані КА і чужі".

"Это не делает мне чести. Я не призываю всех материться, а кому не нравится, что я матерюсь – не слушайте", – просто ответил Гнатковский.

Актер долго пытался объяснить, почему употребляет нецензурную лексику, однако так и не смог сформулировать ответ без употребления брани.

Поэтому Гнатковский в шутку произнес: "Иногда проще показать все отношение в нескольких словах, чем объяснять это час. Короче, чего? Того что бл*ть того!"

Ранее Алексей Гнатковский бурно высказался по поводу русскоязычности детей. Он объяснил родителям, почему они могут испортить будущее маленьким украинцам.

Также актер выступил с осуждением гражданских людей, критикующих военных за общение на русском языке. Артист посоветовал им поменяться местами с воинами, чтобы на себе почувствовать, как сложно фундаментально измениться в экстремальных условиях.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Алексей Гнатковский активно выступает против русского языка в обществе. Он мечтает запретить язык оккупанта, а тех, кто поддерживает врага, называет больными Стокгольмским синдромом.

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