'Не спекулируйте!' Звезда 'Довбуша' объяснил, почему не нужно требовать от военных общаться на украинском языке

Украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский выступил с осуждением гражданских людей, критикующих военных за общение на русском языке. Артист посоветовал им поменяться местами с воинами, чтобы на себе прочувствовать, как сложно фундаментально измениться в экстремальных условиях.

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Языковой вопрос на передовой не стоит, считает звезда "Довбуша", потому что там прежде всего герои учатся обращению с оружием. Об этом он рассказал в интервью "Пані КА и чужі".

Гражданские, русскоязычные украинцы, сознательно перешедшие на родной язык, вызывают у артиста восхищение. Он объяснил, что им сложнее адаптироваться в "агрессивной" среде, где вокруг все общаются на языке врага.

Однако этот шаг должен быть обязательным для каждого, объяснил Гнатковский. Конечно, когда речь идет не о воинах, рискующих жизнью для Украины.

"Военные должны заниматься своим делом. Не будем спекулировать на теме военных, я уже об этом говорил. Не будем перебрасывать им свои еще проблемы. Если он воюет на фронте, он делает фантастические вещи. Не нужно его еще загружать языковым вопросом", – эмоционально высказался Гнатковский.

Артист посоветовал каждому гражданскому, приказывающему воинов "учить язык" на фронте, заменить их и дать героям возможность делать это без пуль над головой и взрывов поблизости.

Ранее Алексей Гнатковский бурно высказался по поводу русскоязычности детей. Он объяснил родителям, почему они могут испортить будущее маленьким украинцам.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Алексей Гнатковский активно выступает против русского языка в обществе. Он мечтает запретить язык оккупанта, а тех, кто поддерживает врага, называет больными Стокгольмским синдромом.

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