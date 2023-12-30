Звезда Детского Евровидения-2008 Виктория Петрик наконец-то вспомнила о войне в Украине, но Россию врагом не назвала

Одесситка и участница Детского Евровидения 2008 года от Украины Виктория Петрик наконец-то вспомнила о родине в контексте массированного обстрела, всколыхнувшего страну 29 декабря. Однако Россию певица врагом не назвала.

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Петрик выложила Insta-stories с последствиями прилетов в родной Одессе, однако подписала фото она "Odessa" – на английском языке и на русский манер. На языке оккупанта название города у моря пишется с двумя буквами "с", в украинском языке – с одной.

Сейчас украинка проживает за границей, судя по соцсетям – в Испании, куда уехала после полномасштабного вторжения. Достоверно неизвестно точное место пребывания Петрик, однако по имеющимся данным, ее семья вместе с младшей сестрой поселились в США.

До 24 февраля 2022 года позиция звезды Детского Евровидения была крайне неоднозначной. Девушка не раз выступала на российской сцене после аннексии Крыма в 2014 году. Она заявляла, что ее мать россиянка, поэтому у Виктории много родственников в РФ.

Петрик также отмечала, что считает простых людей невиновными в войне, а разбираться должны "наверху". За это время артистка ни разу не упоминала об Одессе и зверствах оккупантов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, куда исчезла и как изменилась звезда Детского Евровидения-2008 Виктория Петрик: игнорирует войну, прославляет Россию, а ее муж угоняет авто.

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