Куда исчезла и как изменилась звезда Детского Евровидения-2008 Виктория Петрик: игнорирует войну, прославляет Россию, а ее муж угоняет авто

С четырех лет белокурая одесситка Виктория Петрик покоряла своим вокалом Украину и Европу. В 2008 году девочка представляла нашу страну на Детском Евровидении на Кипре, где заняла второе место. От победы украинку тогда отделяло всего 6 баллов. Широкую популярность Виктории принесло участие в шоу "Україна має талант". Тогда на кастинге к ней присоединилась младшая сестра Анастасия, и судьи предложили им продолжить путь на проекте вместе. Так украинцы и узнали о сестрах Петрик, которые еще неоднократно после этого блестели на различных шоу и конкурсах.

Впрочем, ошеломительный успех в детстве и юности не перерос в такую же ошеломительную карьеру во взрослом возрасте. О сестрах Петрик быстро забыли, а Виктория и вовсе отошла от шоу-бизнеса и посвятила себя семье. Как она изменилась и куда пропала, расскажем в материале OBOZREVATEL.

Как мы уже заметили, Виктория участвовала в Детском Евровидении-2008. Тогда она пела украиноязычную песню "Матроси". Зажигательный номер с эстетикой Одессы по достоинству оценили жюри и судьи, так что Петрик привезла домой "серебро".

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Но на этом путь Виктории Петрик на Евровидении не закончился. В 2016 году вокалистка пришла на Национальный отбор взрослой версии конкурса. Тогда она была самой младшей участницей и явно рассчитывала, что судьи учтут ее былой успех. Этого не произошло. Андрей Данилко, Руслана и Константин Меладзе, которые занимали судейские кресла, не оценили выступление девушки. Они подчеркнули, что голос у Виктории очень сильный, но она якобы ничем не примечательна и "не цепляет". Невооруженным взглядом было заметно, что самолюбие исполнительницы сильно задели. Она свысока отвечала жюри на их критику. Это заметили и зрители, которые впоследствии в комментариях писали, что Петрик необходимо "лечить звездную болезнь".

Вскоре после этого Петрик-старшая исчезла из информационного пространства. Она выпускала треки, но те не пользовались большой популярностью. А уже в 2017 году Виктория ошеломила поклонников неожиданной новостью – она стала мамой. Исполнительница родила первенца накануне своего 20-летия. После рождения малыша певица перестала профессионально заниматься музыкой, а больше посвятила себя материнству. Мальчика назвали Давидом, а вот об отце своего ребенка Петрик рассказывать не торопится.

В своих соцсетях знаменитость публиковала фото с избранником, однако на всех снимках или закрывала его лицо смайликами, или позировала так, чтобы его личность оставалась засекреченной. Интернет-пользователи озвучивали свои версии такой конспирации: кто-то предполагал, что мужчина сильно старше, кто-то – что он занимается не самыми хорошими делами.

Скорее всего, и те и другие были правы, а подтверждением их догадок стал инцидент, случившийся в январе 2022 года. Тогда в Одессе задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в незаконном завладении авто премиум-класса Hyundai Santa Fe. Местные СМИ тогда писали, что речь идет именно о муже Виктории Петрик – Владимире Андрушкевиче.

По данным полиции, мужчина ночью открыл двери в салон Hyundai с помощью специальных устройств для вмешательства в работу системы бесключевого доступа. Затем злоумышленник намеревался вернуть иномарку владелице за полцены. Во время обыска в угнанном автомобиле правоохранители обнаружили электронныеустройства для взлома транспортных средств, травматический пистолет, паспорт, выданный иностранным государством, и другие вещдоки. Ранее Андрушкевиче уже судили по статье 185 УК Украины за кражу – мужчина получил обвинительный приговор с испытательным сроком.

Сама же Виктория также ведет довольно непубличный образ жизни, хотя за ее блогом в Instagram следит около 15 тысяч подписчиков (на момент написания новости). Где сейчас находится Петрик – неизвестно. Однако ее младшая сестра и родители после полномасштабного вторжения переехали в Филадельфию, штат Пенсильвания, США. Возможно, Виктория отправилась в Америку вместе с ними. Хотя, если посмотреть информацию о профиле девушки в соцсетях, то можно увидеть месторасположения аккаунта – и это Испания.

До 24 февраля 2022 года у Петрик была довольно неоднозначная позиция. Вместе с сестрой она еще много раз после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе ездила выступать в Россию на различные фестивали и конкурсы. Девушка рассказывала, что ее мама россиянка, и в РФ у нее много родственников, а также придерживалась нарративов, что разбираться должны "наверху", а простые люди ни в чем не виноваты.

В 2016 году, как раз накануне Нацотбора на Евровидение, в одном из интервью Виктория выдала: "Артисты могут, не смотря на эту ситуацию, летать в разные страны. У нас был недавно концерт в Москве, мы пели украинские песни и нам аплодировали стоя. Нам говорят, мы не хотим воевать".

Также Петрик на своей страничке поздравляла кремлевского шута и путинского фаната Филиппа Киркорова, с которым выступала ее сестра, с днем рождения.

Однако все это можно было бы списать на юность и еще несформировавшиеся взгляды украинки, если бы в 2022 году после начала террористической полномасштабной войны Петрик продемонстрировала свою четкую сознательную позицию. Девушка этого не сделала. Она не просто проигнорировала агрессию РФ, но и продолжила вести свои соцсети на русском языке, а также петь русскоязычные песни путинистов. Певица ни слова не говорила о жестоких обстрелах родной Одессы и других зверствах оккупантов.

Комментаторы под постами вокалистки пытаются понять, почему украинка выбрала молчаливую позицию, ведь замалчивание террора захватчиков – это уже его поддержка. Они пишут: "Россиянка?", "В Украине вешего рашистского пения никто не ждет", "Где вы сейчас? Почему игнорируете войну?"

Однако "прилетает" Виктории не только за ее "неоднозначную" позицию. Интернет-пользователи также подметили, что исполнительница сильно поправилась за последнее время, так что в комментариях оставляют: "Что случилось? Почему так сильно набрала в весе?", "Ого, тебя не узнать".

Как писал OBOZREVATEL, 1 октября состоялся финал национального отбора Детское Евровидение 2023. Победу одержала девятилетняя Анастасия Димид родом из Ивано-Франковской области. Что о ней известно – читайте в нашем материале.

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