Звезда 'Чудо-женщины' Галь Гадот ждет третьего ребенка. Фото

Израильская актриса, звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот объявила о своей беременности. Так, 35-летняя знаменитость и ее 45-летний супруг Ярон Версано ждут третьего ребенка.

Радостной новостью Гадот поделилась на странице в Instagram. Она разместила фото, на котором хорошо видно округлившийся живот (кадр можно посмотреть ниже).

Так, на снимке актриса предстала с возлюбленным и своими дочерями, лежа на кровати. Гадот позировала в белом платье, которое подчеркнуло ее живот. Семья мило положила руки на кинозвезду.

"Это снова мы", – подписала кадр знаменитость.

Отметим, что Галь Гадот – израильская актриса и модель, наиболее известна по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина", "Шпионы по соседству", а также серии фильмов "Форсаж".

С 2008 года Гадот замужем за бизнесменом Яроном Версано, с которым встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть две дочери – Альма и Майя.

Ранее стало известно, что Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме о египетской царице. В сети разгорелся скандал, ведь пользователи считают, что главную роль должна выполнить арабская или африканская актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 62-летний голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. Предварительно, у знаменитости и его супруги Хиларии родилась девочка.