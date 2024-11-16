Зрители изменили результаты Детского Евровидения 2024 года: сколько баллов от жюри и еврофанов получила Украина

Жюри стран-участниц Детского Евровидения 2024 и мировые зрители отдали свои голоса за фаворитов в финале песенного конкурса. От международных экспертов представитель Украины Артем Котенко получил 122 балла.

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Об этом OBOZ.UA узнал при просмотре прямой трансляции. Голосование без 12 баллов вывело юного артиста на 2-е место, а важные оценки ему дали представители Польши и Северной Македонии.

Стоит отметить, что на первом этапе подведения итогов шоу в 3 лучших попали Франция, Украина и Португалия.

Однако ситуацию кардинально изменили зрители. От европейских фанатов Артём Котенко получил 81 голос. По финальным подсчетам юный артист завоевал 203 балла с впечатляющей композицией "Hear me now". Этот результат принес 12-летнему певцу 3 место на Детском Евровидении 2024 года.

Только на 10 баллов обогнала Артема Котенко Victoria Nicole из Португалии. Победителем нынешнего соревнования стал певец из Грузии Andria Putkaradze, получивший 239 голосов.

Напомним, на международной арене Артем Котенко достойно представил Родину с песней "Hear me now", которая изначально называлась "Дім". Юный исполнитель с первых секунд выступления сразу зажег зал и вызвал бурные аплодисменты аудитории. Артист продемонстрировал невероятные вокальные данные, а в конце не смог сдержать эмоции. Со слезами на глазах и дрожащим голосом певец произнес: "Спасибо Европа. Я люблю вас!"

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию финала Детского Евровидения 2024. Все новости и выступления участников – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Артем Котенко давал оценку песням своих конкурентов на Детском Евровидении 2024 года.

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