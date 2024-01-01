Королева Дании неожиданно отреклась от престола: что она говорила о войне в Украине и кто станет ее преемником

Королева Дании Маргрете II, во время традиционной новогодней речи неожиданно объявила об отречении от престола. В отставку с поста королевы Дании она планирует уйти 14 января после 52 лет правления.

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Об этом сообщает Reuters. Ее преемником на троне станет старший сын, кронпринц Фредерик.

83-летняя королева, которая сошла на трон в 1972 году, отметила, что после успешной операции на спине в феврале она задумалась о будущем и приняла решение передать ответственность следующему поколению.

"Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца – я уйду в отставку с поста королевы Дании", – заявила королева. – "Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику".

После смерти британской королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, Маргрете II стала монархом в Европе, дольше всего занимающим должность. Кроме того, в июле она также стала монархом, дольше всего правящим в истории Дании.

В Дании власть официально принадлежит избранному парламенту и его правительству. Монарх обычно остается выше партийной политики и представляет страну с традиционными обязанностями, включающими государственные визиты и участие в национальных праздниках.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила благодарность королеве за ее приверженность обязанностям на протяжении всей ее жизни.

"До сих пор трудно понять, что пришло время для смены престола", — сказал Фредериксен в заявлении, добавив, что многие датчане никогда не знали другого монарха.

Родившаяся в 1940 году в семье бывшего монарха Дании, короля Фредерика IX и королевы Ингрид, Маргрете на протяжении своей жизни всегда имела большую поддержку от датчан, высоко ценивших ее элегантную и творческую личность.

Королева увлекалась археологией и активно участвовала в нескольких археологических раскопках.

Маргрете стала наследницей трона в 1953 году, после того как конституционная поправка позволила женщинам наследовать королевский трон.

В 1967 году она вышла замуж за французского дипломата Анри де Лаборда де Монпеза. С ним вместе в браке они прожили до его смерти в 2018 году.

У супругов также было двое сыновей: наследный принц Фредерик, который станет королем, и принц Иоахим.

Что королева Дании Маргрете II говорила о войне на Украине?

Королева Маргрете II в начале полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия, высказала одну из самых выразительных позиций королевской семьи по отношению к этим событиям. В заявлении, опубликованном на официальном сайте Датского королевского двора, было сказано:

"В Европе снова война. Мне очень грустно наблюдать за происходящим в Украине. Прогресс и надежда, которые расцвели в Европе после падения Берлинской стены теперь рушится на наших глазах".

В своем сообщении королева отметила соболезнования датчан народу Украины, выразила беспокойство из-за ужасных последствий военных действий и признала героизм борющихся за свободу. К концу своей речи она добавила: "Пусть эта бессмысленная война кончится как можно быстрее".

Датская королевская семья также объявила о пожертвованиях в размере 1 000 000 датских крон (около 147 400 долларов США) для помощи жертвам войны в Украине. Эта благотворительная сумма поступила от Фонда королевы Маргрете и принца Хенрика, а также Фонда наследного принца Фредерика и наследной принцессы Мэри. Эти средства были перечислены в фонд "Вместе за Украину", созданный многочисленными датскими благотворительными организациями.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты продолжают обучение на истребителях F-16 в Дании. Часть из них проходит уже подготовку в воздухе на этих самолетах с инструкторами.

Напомним, что США официально подтвердили передачу истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Эта поставка будет осуществлена после завершения подготовки украинских пилотов. В частности Дания должна поставить Украине 19 самолетов F-16.