''Знала, что я украинка'': жена ''холостяка'' Михайлюка вспомнила, как за ней ''охотилась'' российская журналистка

Супруга главного героя проекта "Холостяк-10" Макса Михайлюка и известная украинская модель Дарья Хлыстун рассказала поклонникам, какая ситуация с ней произошла в Париже. Девушка сейчас находится в сердце Франции, где проходит Неделя моды. Ее долго выслеживала российская журналистка, которая, по мнению красавицы, хотела спровоцировать конфликт.

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О странном инциденте украинка рассказала в Instagram. Пока Хлыстун готовили к показу, она видела, как за ней следила журналистка. Представительница СМИ разговаривала со своей помощницей на русском и заявила, что ей обязательно нужно подойти к Даше (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Модель упомянула, если бы россиянка хотела обсудить только фешн-сферу, она сразу начала беседу на английском языке. Но гражданка РФ подошла с вопросом: "Ну что, поговорим?". Кроме того, девушка пыталась скрыть свои "корни", ответив на вопрос Хлыстун: "Откуда вы?" – "из Парижа". Далее журналистка призналась, что она из России.

"Я на нее посмотрела и она сразу перешла на английский и сказала: "Давай пообщаемся на английском". Я говорю: "А вы откуда?". Она мне говорит: "Я из Парижа". "А родом откуда?". Она ответила: "Россия ". Я говорю: "Сори, нет", – поделилась с фолловерами жена Михайлюка.

Молодая мама считает – представительница СМИ хотела опубликовать видео с красавицей на своем YouTube-канале, чтобы поднять активность и вызвать бурные обсуждения в комментариях. Дарья говорит – девушка точно знала, что она из Украины.

"Она знала, что я украинка, потому что она меня не впервые видит, я уже не первый год делаю кутюр и фэшн вик. Но для чего она это сделала? Она хотела, чтобы я с ней заговорила по-английски, словно и не было ничего? Вот что она желала? Хотела ли она конфликта?", – задает себе вопросы возлюбленная "холостяка".

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