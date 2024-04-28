'Хорошо, что напомнили'. Певица TAYANNA рассказала, зачем завела 11-летнему сыну трудовую книжку

Украинская певица TAYANNA, которая после развода с мужем сама поднимает на ноги сына-подростка, рассказала о методах воспитания 11-летнего Даниэля.

В интервью OBOZ.UA исполнительница откровенно призналась, что бывает разной мамой. Чаще любящей и заботливой, однако иногда – злой и требовательной.

TAYANNA говорит, что когда мальчик был еще довольно маленьким, она завела ему "трудовую книгу": "Мы записывали туда все, что он делал в течение дня, – убрал в комнате, прочитал книгу, выучил стихотворение". За добрые дела парень получал денежное вознаграждение, причинил вред – гонорар минусировался.

"Уже нет той трудовой книжки у него, – продолжает певица. – И даже не помню, где она. Кстати, хорошо, что вы напомнили, нужно восстановить эту трудовую книжку".

"Какая я мама? Разная, все зависит от ситуации, – объясняет певица. – Я мама – любящая и заботливая, но иногда бываю злой и требовательной. Совершенно разные спектры эмоций испытываю в роли мамы. Могу и по заднице ударить. Но вообще стараюсь общаться с ним как со взрослым. И максимально, насколько это возможно, проводить время вместе. Раньше, когда ехала на гастроли гастроли, передавала его бабушке с дедушкой, сейчас – остается с моей помощницей или подругой. Конечно, скучает. Если мне 39 лет, и я скучаю по маме иногда, то что сказать о ребенке, которому только исполнится 12".

Напомним, сын Даниэль, которого родила в браке с музыкантом Егором Глебом, певица уже много лет воспитывает сама. В 2014 году исполнительница развелась с отцом парня. Егор Глеб перебрался в Россию, где сотрудничал с лейблом Black Star российского рэпера-путиниста Тимати. Несколько лет назад музыкант закрутил в Москве роман с Ани Лорак, а после начала полномасштабной войны, по слухам, уехал за границу. TAYANNA не скрывает, что у нее сложные отношения с бывшим мужем. Сын тоже очень мало общается с папой. В одном из недавних интервью артистка рассказала, что у Глеба есть еще три сына: "С двумя из них он живет, поэтому, конечно, дети, которые ближе, когда ты видишь их каждый день, наверное, к ним какое-то другое отношение, чем к ребенку, которого ты не видишь годами. У меня нет к нему никаких претензий, просто сделала выводы, и мы живем с сыном счастливо дальше".

Полное интервью с певицей TAYANNA читайте здесь на OBOZ.UA.

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