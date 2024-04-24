'У меня хорошие отношения с бывшими'. TAYANNA – о земле на Бали в подарок, визиты к психологу и хейт из-за дуэта с Верой Брежневой

Популярная украинская певица TAYANNA, которая некоторое время во время большой войны находилась с сыном за границей, сейчас живет и работает в Киеве.

В интервью OBOZ.UA исполнительница откровенно рассказала, чем сейчас зарабатывает на жизнь, а также призналась, почему никогда не читает комментарии о себе в сети и почему после одной истории, которая стала публичной, теперь считает, что "не всегда нужно говорить всю правду".

– Как-то вы сказали, что мечтаете написать книгу и она будет называться "33", о том, что именно в этом возрасте сильно изменилась к лучшему ваша жизнь. А как охарактеризуете нынешний период?

– Я уже, наверное, раза три в своей жизни хотела написать книгу, и все никак не дойдут до этого руки. Нынешний вариант книги уже должен называться "Мемуары меланхолика". Вы знаете, мне кажется, что жизнь настолько изменчива, так быстро и неожиданно меняется, что книга должна быть написана исключительно о каком-то периоде.

Какой сейчас период я переживаю? Непростой, как и все украинцы. Но со мной моя музыка, песни – это то, что мне помогает. Плюс, конечно, мой сын, семья, друзья, близкие. Я стараюсь жить свою сегодняшнюю жизнь, акцентируя внимание на том, что у меня есть, чем на том, чего нет. Появляются какие-то знакомства – спасибо. Какие-то эмоции, чувства – тоже спасибо за них. Я принимаю все, что мне дает Вселенная сейчас.

– На ваш характер наложился отпечаток того, что вы старшая дочь в семье, где воспитывалось еще три сына?

– На мой характер, конечно, наложились отголоски прошлого. В какой-то период вообще себя чувствовала главой семьи, потому что приходилось решать многие вопросы – не детские и не женские. На самом деле это травма, с которой работала потом с психологом. Мне объяснили, что иногда бывает так: взяв на себя гиперответственность, когда подрастаешь, уже во взрослой жизни можешь этого бояться, потому что устала. И потому мало чего в жизни можешь добиться, потому что любое достижение – это прежде всего ответственность. А для ребенка брать постоянно на себя ответственность это тяжело. А вот взрослый легко ее принимает, однако травмированная психика напоминает, что раньше было непросто, программируя, что так будет и сейчас.

У каждого старшего ребенка в большой семье есть такая травма ответственности, и с ней нужно работать. На сегодняшний день я не участвую в жизни ни одного члена своей семьи. Всем объяснила, что больше не буду ни за кого отвечать, решать, спасать. Да, у нас есть семейные традиции, мы встречаемся, можем созвониться, посоветоваться по какому-то поводу, выслушать рекомендации. И это – все. У меня своя семья, сын. Когда у меня есть ресурс помочь семье, делаю это. Помочь – это стать соучастником, чтобы что-нибудь сделать, пережить. Но решать за кого-то какие-то вопросы – это совсем другое.

– В одном из интервью вы сказали, что многое в жизни сделали сами: купили квартиру, машину, сами обеспечиваете сына. Вы сильная женщина?

– Женщина должна быть разной. И сильной, и слабой, и фантастической, и не очень. Она должна сочетать все стихии и пользоваться ими в то время, когда они нужны. Конечно, когда в вашу жизнь приходит мужчина, с которым хотите иметь отношения, нужно максимально включать женственность и "выключать яйца", как я говорю. По поводу того, что сама себя во многом обеспечила – не вижу в этом ничего удивительного. У нас каждая третья женщина может приобрести сама квартиру и машину.

Для меня сила – это очень обширное понятие. Это и внутренняя опора, энергетическое поле, ресурсы. Сильная женщина или сильный мужчина – это человек, которого не сломает никакое событие в жизни. Оно может ее изменить, дать новый опыт, но не изуродует настолько, чтобы человек впал в депрессию и пошел умирать.

– Как вы переживаете неудачи? Вспомним "Голос страны" в 2014 году, когда на слепых прослушиваниях к вам не повернул кресло ни один тренер, а уже в следующем году мы заняли в этом конкурсе второе место. Что вам помогает не сдаваться?

– Вы знаете, если бы меня не поддержали тогда друзья, люди, с которыми работала, наверное, я бы сдалась. Я такой человек, который имеет одну часть папиного характера, а другую – маминого. Моя мама – это вечный воин, который никогда не сдается, идет напролом. А папа спокойнее: "Ну, не получилось – двигаемся дальше". Во мне живут эти два человека. И когда перестаю верить в себя, в моей жизни появляются люди, доказывающие обратное. Так было и когда пробовала свои силы в Нацотборе на "Евровидение".

Алан Бадоев, который в то время был моим продюсером, говорил, когда не прошла: ничего страшного, делаем выводы, будем пробовать снова. Я лично, наверное, больше склонна сдаться. Но поскольку знаю о такой своей черте, то не позволяю себе этого делать. На какой-то период во мне включается какой-то страдалец, но ненадолго, потому что поднимаюсь и иду работать дальше. Ну и, конечно, люди, которые рядом, – без них ничего не было бы.

– За что сейчас живет артистка TAYANNA?

– В основном это написание песен для других артистов. Пока так. Есть, конечно, концерты, выступления, многие – благотворительные. Почти на все, что мне предлагают, откликаюсь. Потому что понимаю, что сейчас отказываться и крутить носом, – такого быть не может.

– Сколько в месяц вам хватает денег?

– Я не могу сказать конкретно, потому что каждый месяц ситуация разная. Ну, и понятно, когда есть собственное жилье, это значительно упрощает жизнь. Плюс мои бывшие мужчины – щедрые и добрые, очень мне помогают. Один помогает заплатить за школу моему сыну, другой давал деньги на жизнь. У меня хорошие отношения со многими бывшими. Хотя я сейчас так говорю, будто у меня их сто! (смеется). Нет, но хорошие отношения с некоторыми – это правда. Наверное, и они знают и чувствуют, что я хороший человек. И им небезразлично. Были такие моменты, когда действительно очень нужна была помощь. Я звонила по телефону – и мне привозили деньги. Очень благодарна за такую помощь. И считаю, что это нормально, когда мужчина помогает женщине.

– Какая вы мама для сына Даниэля? Как-то рассказывали, что маленьким у него была трудовая книжка, куда записывали все его достижения и проступки.

– Уже нет той трудовой книжки у него. И даже не помню, где она. Мы записывали туда все, что он делал в течение дня, – убрал в комнате, прочитал книгу, выучил стихотворение. Кстати, хорошо, что вы напомнили, нужно восстановить эту трудовую книжку. Какая я мать? Разная, все зависит от ситуации. Я мама любящая и заботливая, но иногда бываю злая и требовательная. Совершенно разные спектры эмоций испытываю в роли мамы. Могу и по заднице дать. Но в целом стараюсь общаться с ним как с взрослым. И максимально, насколько это возможно, проводить время вместе. Раньше, когда гастролировала, ехал к бабушке с дедушкой, сейчас – остается с моей помощницей или подругой. Конечно, скучает. Если мне 39 лет и я скучаю по маме иногда, то что сказать о ребенке, которому только исполнится 12.

– Какое-то время после вторжения вы с сыном жили на Бали, а в одном из недавних интервью рассказали, что у вас есть земельный участок. Что вы планируете с ним делать?

– Когда буду знать что-нибудь об этом, я вам скажу. Конечно, я видела эту землю, она существует, однако больше конкретики будет, когда решу этот вопрос полностью.

– Вы украиноязычная – и в жизни (родились и выросли в Черновцах), и на сцене. Почему первый свой альбом выдали на русском языке?

– Слушайте, большой процент артистов в нашей стране пели и писали песни на русском. Тогда был такой период. Я же начинала в группе "Горячий шоколад", которую продюсировал Дмитрий Климашенко. И тогда начала писать песни. Но мне папа всегда говорил: "Пой на украинском, потому что это твои корни". Мол, так гораздо точнее можно передать чувства и эмоции. И когда я начала писать на украинском, у меня действительно начали выходить шикарные песни, ставшие хитами. Все, что мною было воспето, это мои пережитые моменты в жизни. Все эти строчки, образы, рифмы. В последнее время часто прослушиваю свои альбомы. Мне кажется, что некоторые из моих песен сейчас были бы более актуальны. Тогда они просто потерялись среди множества русскоязычного контента.

– Еще успех ваших песен в том, что вы смело открываетесь, обнажаете душу. Вам это легко дается?

– Я пишу песни не потому, что нужно, а потому, что они у меня рождаются. Что-то пережила – написала. Если нечего сказать людям, не буду высасывать из пальца. И если так произойдет вдруг, что пойму, что уже нечего сказать, не буду мучить себя, что-то придумывать, выкручивать. Каждая моя композиция заряжена эмоциями, потому они и находят отклик у людей. Я слышала много комментариев, что мои песни – как поход к психотерапевту. И мне даже кажется, что Бог давал подчас очень тяжелые жизненные ситуации, чтобы я их описывала, делилась опытом. Честно признаюсь, только сейчас я начала ценить свое творчество. Раньше так его не рассматривала. Считала, вот пришла песня – ну и класс.

– Одна из ваших последних работ – песня "Вышиванка" в дуэте с Верой Брежневой. Композиция набрала почти 3 млн на Youtube, однако имел место и хейт в вашу сторону за то, что объединились с артисткой, которая только после полномасштабного вторжения решила покинуть российский шоу-рынок. Как вы думаете, почему Вера до сих пор не может вернуться в украинский шоу-бизнес?

– Знаете, я не музыкальный критик, поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. А Веру уважаю. Мне нравится она как человек, мне нравится ее творчество. А все остальное… Думаю, что вы можете задать этот вопрос ей напрямую. Я не вправе отвечать.

– В обычной жизни вы так же, как и в творчестве, откровенный человек. Как-то в интервью вас спросили о продюсере Климашенко и вы подтвердили, что во время работы вместе у вас был роман. Такая откровенность помогает в жизни или порой вредит?

– Иногда я думаю, что не всегда нужно говорить всю правду. Люди разные и могут воспринимать это через свою призму видения жизни. Во мне действительно присутствует какая-то детская откровенность и наивность. Мне даже иногда говорят: "Вам нужно выйти замуж за мужчину, который будет знать вашу эту тонкость и оберегать". А еще советуют описывать пережитое в песнях, а в интервью не всегда рассказывать правду. Потому что я так же тонко потом реагирую на комментарии и ситуации, которые потом происходят.

А вообще я действительно искренняя, откровенная и простая. В отношениях не понимаю каких-то игр, когда вы знаете, что нравитесь друг другу, но полгода просто общаетесь. Если влюблена, то могу спокойно сказать первой: "Люблю тебя". Да и по мне сразу все видно.

– Сейчас вы влюблены?

– Я вечно влюблена. Подходит такой вариант ответа (смеется)? Я люблю любить, люблю все в любви. Люблю встречи, люблю объятия, люблю смотреть в глаза. Расстались, пострадала – дальше пошла жить. Это жизнь. Мы в любви признаем себя истинными, потому что в этом состоянии мы самые честные, самые настоящие.

– А правда, что вы не читаете в соцсети комментарии о себе?

– Очень редко, раз в три года могу что-нибудь почитать. А так не захожу, не читаю, потому что не хочу тратить время и портить нервы. А хорошие комментарии, наоборот, читаю. Отвечаю, спасибо. А хейтерам хочу сказать только одно: можно сидеть в интернете и всех там осуждать, а можно заняться своей жизнью и, наконец, начать делать что-то полезное.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актрисой Лесей Самаевой – о жизни в кредит, отвращении к некоторым российским коллегам и осуществившейся заветной мечте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!