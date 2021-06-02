Злата Огневич встретила лето в откровенном топе и полупрозрачной юбке. Фото

Украинская певица Злата Огневич показала фотографии, на которых позировала в эффектном красном наряде. Она скомбинировала полупрозрачную длинную юбку с топом и обувью на каблуке.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующие кадры (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Свой пикантный образ она дополнила объемными украшениями и пышными локонами.

Сначала исполнительница позировала на ступеньках, выставив вперед одну ногу, а затем была запечатлена на фоне огромных пальмовых листьев.

"Лето, привет! Ты началось для меня фантастически и как-то неожиданно прекрасно. Я открыта новому и это меня приятно смущает... Спасибо замечательной команде, которая почувствовала мой нынешний вайб и устроила сицилийскую вечеринку под открытым небом", – поделилась своими впечатлениями артистка.

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Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Злата Огневич на отдыхе позировала в трендовом наряде с цветочным принтом. На ней было легкое платье красного цвета, босоножки с неординарным дизайном и аккуратная подвеска на шее. Завершали образ выразительный макияж и объемная укладка.