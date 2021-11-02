"Холостячка" Огневич поселилась в элитной квартире в Киеве: как выглядит жилье. Видео
Украинская певица Злата Огневич проживает в просторной квартире в одном из самых элитных ЖК Киева "Новопечерские липки". По данным СМИ, главная героиня шоу "Холостячка-2" (СТБ) имеет жилище на 79 кв.метров по ул. Драгомирова.
О том, где живет украинка, сообщается в программе "Викриття" на YouTube-канале "Телеканал LIVE". Сама артистка заявила, что жилплощадь ей подарили родители около семи лет назад после продажи недвижимости в Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Журналисты подсчитали, что квартира в этом районе площадью как у певицы сейчас может стоить 250 тыс. долларов.
Сперва жилье Огневич было двухкомнатным, но она переделала его на однокомнатное с кухней-студией.
Украинка призналась: ей нравиться минимализм и светлые оттенки, что нашло свое воплощение также и в месте, где она живет.
Интересно, что в указанном микрорайоне также живет певица Ирина Билык, а артист Дмитрий Монатик купил четырехкомнатные апартаменты.
Среди других звездных соседей "холостячки" известный кардиохирург Борис Тодуров, экс-премьер Владимир Гройсман, губернатор Черкасской области Александр Скичко.
Коротко о звезде:
Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) – 35-летняя певица и телеведущая. Родилась в 1986 году в Мурманске в семье хирурга и педагога.
Семья много переезжала, но вскоре поселилась в городе Судак (Крым, Украина), где и выросла артистка.
Как писал OBOZREVATEL, недавно Огневич рассказала, как едва не погибла на съемках своего клипа и получила новую фобию. Опасный инцидент произошел около 10 лет назад, когда звезда работала над видео для песни "Кукушка".
Злата Огневич приняла участие в съемках третьего сезона телевизионной драмы "Крепостная". В сериале она снялась вместе с актрисами Натальей Денисенко и Ксенией Мишиной.