"Холостячка" Огневич поселилась в элитной квартире в Киеве: как выглядит жилье. Видео

Украинская певица Злата Огневич проживает в просторной квартире в одном из самых элитных ЖК Киева "Новопечерские липки". По данным СМИ, главная героиня шоу "Холостячка-2" (СТБ) имеет жилище на 79 кв.метров по ул. Драгомирова.

О том, где живет украинка, сообщается в программе "Викриття" на YouTube-канале "Телеканал LIVE". Сама артистка заявила, что жилплощадь ей подарили родители около семи лет назад после продажи недвижимости в Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналисты подсчитали, что квартира в этом районе площадью как у певицы сейчас может стоить 250 тыс. долларов.

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Сперва жилье Огневич было двухкомнатным, но она переделала его на однокомнатное с кухней-студией.

Украинка призналась: ей нравиться минимализм и светлые оттенки, что нашло свое воплощение также и в месте, где она живет.

Интересно, что в указанном микрорайоне также живет певица Ирина Билык, а артист Дмитрий Монатик купил четырехкомнатные апартаменты.

Среди других звездных соседей "холостячки" известный кардиохирург Борис Тодуров, экс-премьер Владимир Гройсман, губернатор Черкасской области Александр Скичко.

Коротко о звезде:

Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) – 35-летняя певица и телеведущая. Родилась в 1986 году в Мурманске в семье хирурга и педагога.

Семья много переезжала, но вскоре поселилась в городе Судак (Крым, Украина), где и выросла артистка.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Огневич рассказала, как едва не погибла на съемках своего клипа и получила новую фобию. Опасный инцидент произошел около 10 лет назад, когда звезда работала над видео для песни "Кукушка".

Злата Огневич приняла участие в съемках третьего сезона телевизионной драмы "Крепостная". В сериале она снялась вместе с актрисами Натальей Денисенко и Ксенией Мишиной.