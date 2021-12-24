Зианджа впервые рассказала, делала ли операцию по смене пола, и обвинила СМИ во лжи

Украинская певица, трансгендерная женщина Зианджа, ранее известная как Борис Апрель, заявила, что не делала операцию по смене пола. Звезда подчеркнула, что у нее остались мужские гениталии, она может иметь детей, но несмотря на это является полноценной женщиной.

Об этом Зианджа написала на своей странице в Instagram. Как отметила вокалистка, об операции она прямо никогда не говорила, но медиа интерпретировали ее идентичность по-своему, "все перекрутили и досочиняли", чтобы "для народа было понятней". Тогда PR-менеджер посоветовал звезде закрыть на это глаза и она ничего не поясняла.

"В своем заявлении 2014 года я сказала, что "решилась на это", имея в виду каминг-аут как трансгендерная девушка", – отметила певица.

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По ее словам, "смена пола" нужна была СМИ для громких заголовков. В то же время о вокалистке писали, только когда она была на слуху. "На мне всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала. Статуэтка в витрине, шоу-пони, главная клоунесса цирка", – возмутилась Зианджа.

Она призналась, что со временем поняла: женщину в обществе считают за объект и слабое звено. "Если ты транс-женщина, ты также подходишь под эту категорию", – написала знаменитость.

Певица пояснила, что публично рассказывает об этом из-за важности репрезентации ЛГБТ+ в обществе.

"Молчание и сидение в шкафу вредят свободе ЛГБТ+ людям. Наши истории заслуживают того, чтобы быть услышанными. Мы существуем, а значит наше счастье и жизни важны! Мы хотим лишь видимости, а в результате – равноправия, чтобы все были счастливы и довольны. И мы и вы. Как одно целое", – написала вокалистка.

"Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них. Да, у меня остался ч*ен между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина!" – эмоционально закончила свой пост она.

Коротко о звезде:

Зианджа (имя при рождении – Борис Круглов) – 31-летняя украинская певица и автор песен. Родом из поселка Черноморское (Крым, Украина).

Как Борис Апрель участвовала в шоу "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал".

В 2014 году стала называть себя Аней Эйприл. Певица признавалась, что ее родители очень остро отреагировали на каминг-аут.

Ранее OBOZREVATEL писал о девяти украинских звездах, которые совершили каминг-аут. Одним из них является певец MELOVIN, который признался в своей ориентации на масштабном фестивале Atlas Weekend в Киеве.