''Жуткий маленький хулиган и преступник'': Шон Пенн гневно высказался о Путине, отметив храбрость украинцев

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Шон Пенн в Берлине выступил на пресс-конференции, которая посвящена выходу фильма "Супердержава". В ленте рассказывается история президента Украины Владимира Зеленского. Во время своего выступления голливудская звезда назвал Путина военным преступником, добавив, что легче говорить со стеной, чем с ним.

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Об этом сообщает Screendaily. На мероприятии у Пенна спросили, что ему нравится и что не нравится в президенте Зеленском, который является главным героем фильма. Шон заявил, он возмущен, что кремлевский диктатор угрожает главе Украины и всему государству в целом.

"Мне не нравится жуткий маленький хулиган, угрожающий ему (Зеленскому, - ред.) и его стране. Мне нравится, что нет угрозы, которая пугает Зеленского или украинцев", – высказался американец. Он отказался называть имя кровавого тирана и в своей речи также назвал Путина "военным преступником".

Стоит отметить, фильм "Супердержава" рассказывает о событиях прошлого года в нашей стране, начиная от российского вторжения 24 февраля до недавних ракетных атак. В проекте показано абсолютное единство Украины и стремление одержать победу над кремлевским режимом.

"Уже на этапе создания фильма стало ясно, что попытки вступить в контакт с российской властью не принесут плодов. Нам лучше было бы поговорить со стеной, чем с президентом РФ", – подчеркнул Пенн. Знаменитость также добавил – он не является нейтральным, когда речь идет о войне в Украине, а также считает себя "пропагандистом украинской армии и власти".

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что Энн Хэтэуэй назвала Зеленского "героем нашего времени" и в который раз восхитилась Украиной. С первых дней войны актриса остается на стороне нашей страны. Подробнее – читайте в материале.

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