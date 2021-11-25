'Жуткие глаза, мрачное лицо': Dior попал в скандал из-за фото китайской модели. Все детали

Французский модный дом Dior публично извинился перед китайским народом за фотографию модели, которую многие жители КНР посчитали оскорбительной и отталкивающей. Раскаялась за свое "невежество" и автор скандального снимка, фотограф Чэнь Мань.

После критики в Интернете бренд удалил фотографию модели, извинившись на страничке социальной платформы Weibo. Постер, который вызвал бурю негодования в китайском обществе, появился на выставке Lady Dior в Шанхае.

На нем изображена китаянка с непривычным для азиаток макияжем: насыщенные тени вокруг глаз, веснушки на щеках и легкий загар. Она одета в традиционный женский наряд – ханьфу, а в руках держит сумку Lady Dior. Два пальца левой руки модели украшают напальчники – аксессуары в виде длинных ногтей. Девушка пронзительным взглядом смотрит в камеру, а на ее лице проглядывается легкая улыбка.

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Фотография впервые была выставлена на всеобщее обозрение 12 ноября, но сразу же вызвала негативную реакцию некоторых пользователей сети. Вскоре к народу присоединились китайские СМИ. Они писали, что большие глаза и светлая кожа считаются идеальными чертами местных красавиц, однако на снимке изобразили модель "с опухшими веками", что вызывает "дискомфорт" и оскорбляет культуру страны.

"Девушка на снимке Dior имеет мрачное лицо и зловещие глаза. В течение многих лет на западе азиатских женщин демонстрировали с маленькими глазами и веснушками. Фотограф подыгрывает брендам и эстетическим вкусам западного мира", – сообщили в издании ChinaDaily.

Модный дом оперативно отреагировал на обвинения, заявив, что работа, в первую очередь, была произведением искусства, а не коммерческой рекламой.

"Мы удалили эту работу сразу после появления критики в Интернете. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех [наших] публично выставленных работ", – заявили представители Dior.

Фотограф Чэнь Мань признала свои ошибки, согласившись с пользователями сети, которые писали, что снимок "олицетворяет западные стереотипы об азиатах и принижает достоинство китайцев".

"Я родилась и выросла в Китае. Я глубоко люблю свою страну. Как художник, я полностью осознаю свою ответственность демонстрировать китайскую культуру и красоту через свои работы. Я буду изучать историю родного края, посещать более важные мероприятия и улучшать собственную идеологию... Я буду стремиться рассказывать о Китае через свои творения. Я виню себя в своей незрелости и невежестве", – написала 41-летняя фотограф в соцсетях.

Отметим, что это не первый случай, когда реклама модных брендов в Китае вызывает недовольство местных жителей. В 2019 году Dolce & Gabbana разместил видео, в котором китайская модель неловко пытается съесть пиццу палочками для еды. Проморолик в КНР был воспринят оскорбительно, что по-прежнему влияет на продажи бренда в Китае.

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