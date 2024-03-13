Журналист и писатель Станислав Асеев, которого россияне три года удерживали в 'Изоляции', вступил в ряды ВСУ

Украинский писатель, журналист и правозащитник Станислав Асеев присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Под псевдонимом Станислав Васин публицист из Донецка продолжал писать в украинские СМИ после оккупации Донбасса россиянами в 2014 году.

С 2017-го по декабрь 2019 года Асеева удерживали в "Изоляции" – тюрьме боевиков так называемой "ДНР". О решении писателя мобилизоваться сообщил в Facebook его старый друг – бывший и.о. председателя Государственной экологической инспекции, а ныне аэроразведчик Егор Фирсов.

Он отметил, что Асеева знает почти два десятилетия. Журналист вступил в ряды пехотной роты первой линии обороны. "Для меня – это родная рота, где я служил до перехода в подразделение БПЛА. И одно из сильнейших подразделений по слаженности нашей бригады, где Стас сейчас вносит свежие силы", – написал Фирсов.

Автор поста добавил, что, несмотря на множество предложений от международных фондов по работе за рубежом, журналист принял собственное решение: "Стас выбрал место на фото – где решается судьба свободного мира!"

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