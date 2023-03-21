''Жизнь была бы скучной'': жена Беднякова рассмешила сеть ''запрещенными'' видео с шоуменом в день его рождения

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков 21 марта празднует свое 35-летие. Его супруга Анастасия Короткая, которая вместе с дочерью Ксенией и сыном Остапом временно проживает в США, оригинально поздравила шоумена с именинами. Девушка показала семейный архив, который вряд ли поклонники звездной семьи видели ранее.

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Курьезные моменты жизни с Бедняковым Настя разместила в Instagram. Кроме того, она посвятила своему любимому трогательные слова благодарности. Подписчики восхитились чувством юмора экс-ведущего "Орел и Решка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы не ты, всего этого не было бы. Боже, что это была бы за скучная жизнь! Слава Богу, что ты родился! Без тебя мир был бы как без "Юппи". С днем рождения наш милый, сегодня мы не с тобой, но мы всегда рядом, ты же знаешь! Я так горжусь тобой! Это, на самом деле, так приятно гордится своим мужем и знать, что мы в надежных руках!", – написала под подборкой видео Короткая.

Бедняков отреагировал на поздравление супруги под постом. Без юмора не обошлось: "Моя месть будет серьезной! Люблю вас и скучаю. Немножко". К слову, Анастасия показала фолловерам, как она с семьей ходила за грибами, и ездила на море, как Бедняков учил дочь водить машину и исполнял украиноязычный трек за рулем.

Шоумен женился на Короткой 31 августа 2014 года. 20 сентября 2015 года у пары родилась дочь Ксюша, а 20 октября 2022 года - сын Остап. Сам Бедняков с начала полномасштабного вторжения остается в Украине, а въезд на территорию России ему запрещен на 50 лет.

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