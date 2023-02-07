''Испортила мужчине фото'': Леся Никитюк рассмешила сеть курьезными кадрами с другом-именинником

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк 7 февраля поздравила своего друга и коллегу Игоря Новинчука с днем Рождения. Именинник является водителем автобуса в тревел-шоу "Le Маршрутка", которого все зрители знают как Богдан Богданович. Звездная блондинка посвятила трогательные слова мужчине, назвав его своей "поддержкой".

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Забавными кадрами с Новинчуком Леся поделилась в Instagram. На них видно, что ведущий имеет такое же потрясающее чувство юмора, как и сама Никитюк. Она поблагодарила Игоря за надежность, ответственность и возможность снимать прекрасные проекты даже во время войны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С Днем Рождения, дружбанчик, я тебя очень люблю и уважаю. Мы с тобой работаем и в прекрасное, и в трудное время… мы с тобой столько придумали и отсняли! И ни разу ты меня не подвел, так пару раз по ямам провез не предупредил, но это фигня! Благодарю тебя за твою любовь, преданность работе и дружбе, не смотря ни на что", – написала под подборкой снимков Леся Никитюк.

Игорь Новинчук отреагировал на поздравления коллеги, выразив надежду, что скоро знаменитости сделают такие же фотографии, но в Донецке, Луганске и Крыму. "Слава Украине! Слава ВСУ", – закончил он свою мысль. Поклонники блогера принялись так же оставлять свои пожелания виновнику торжества.

Не обошлось и без шуток – талантливая аудитория Никитюк оценила смешные фотографии, продемонстрировав и свой искрометный юмор. "На мой взгляд, Игорь Игоревич сделал все фото топовыми", "Испортила мужчине фото, он так смачно на закате пиво пьет", "Обожаю этот вид фотосессии, просто пожар", "На первом фото такая девушка сидит, а он в стакан с пивом заглядывает. Ну не мужик, а черт знает что".

Недавно OBOZREVATEL писал, что Леся Никитюк и Виктор Павлик исполнили песню, которую посвятили Алексею Арестовичу. Телеведущая изменила фрагмент хита, привязав строчку к коронной фразе бывшего внештатного советника главы Офиса президента "Две-три недели. Максимум".

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