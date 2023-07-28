Живёт в 'однушке' на деньги родителей: как выглядит и чем занимается сын предательницы Королевой, которому приписывали побег из России

21-летний сын эстрадной певицы Наташи Королевой, которая цинично игнорирует войну, и ярого путиниста Сергея Глушко (Тарзана) живет отдельно от родителей в "однушке" и строит карьеру в шоу-бизнесе. Архип Глушко, как и родные, умалчивает о геноциде украинцев.

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Впрочем, российские пропагандисты часто приписывают ему переезд в другую страну и бегство от мобилизации. OBOZREVATEL расскажет, как выглядит и чем занимается сын уроженки Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что Архип Глушко учит японский язык в вузе. Пропагандисты не определились, где живет студент – в Японии, России или планирует эмиграцию в Америку, где живет его бабушка – мать Королевой Людмила Порывай, которая, кстати, публично поддержала Украину в войне против России.

В новом интервью российскому СМИ предательница поделилась подробностями жизни 21-летнего сына. По ее словам, Архип живет вблизи университета в скромной "однушке". Дом, в котором снимают жилье студент с девушкой-стриптизершей Мелиссой Волынкиной, – это "хрущевка" без лифта.

У сына звезд якобы нет авто и дорогих вещей, а родители продолжают его содержать, пока Архип учится. Судя по соцсетям Глушко-младшего, он все же живет в России, откуда регулярно публикует фото. Парень предлагает учить японскому языку, но на жизнь ему не хватает.

Кроме изучения иностранного языка, Архип также продвигается по карьерной лестнице в сфере шоу-бизнеса, однако пока только "паразитирует" на имени матери.

"Сын учится на дневном, поэтому пока мы с Сергеем его обеспечиваем. Бюджет у него лимитирован. Я считаю, что у сына есть все необходимое – одежда, еда, жилье – и карманные деньги ему нужны только на кафе или кино", – заявила Королева.

Как и звездная мама, Архип выбрал себе возлюбленную-стриптизершу. Некоторое время они жили в особняке Королевой и Тарзана, но потом переехали.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева заявила, что готова отправить своего мужа-стриптизера Тарзана воевать против родного народа. Артистка примирилась с тем, что ее избранника могут забрать в армию, поскольку считает, что "такая у них жизнь".

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