'Живой Кен' стал официально женщиной - он сменил пол

37-летняя бразильская телезвезда Родриго Алвес, более известный как "живой кен" официально стал женщиной. Он сменил пол и не собирается останавливаться на достигнутом.

На странице в Instagram Алвес, а теперь уже Джессика, рассказала, что впереди у нее очередная операция по увеличению груди. А 10 дней назад вместо пышного женского бюста у звезды была накаченная мужская грудь.

Кроме того, Джессика также планирует откорректировать овал лица.

"Бюст будет больше и полнее. Кроме того, мой имплант для подбородка будет удален, а линия челюсти сбрита в форме буквы V, так что мое лицо будет выглядеть более женственным", – добавила Джессика.

К слову, стать женщиной Алвес планировал давно. Звезда прославился тем, что в течение нескольких лет корректировал не только свое лицо, но и тело, дабы стать копией бойфренда куклы барби – Кена. Теперь он решил стать барби с роскошными формами и пухлыми губами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года телезвезда сделал каминг-аут и заявил, что он теперь трансгендерная женщина. Родриго Алвес уже перенес множество процедур: увеличение груди, инъекции в бедра, колени, ступни. Кроме того, знаменитость пьет гормоны. Ему осталось еще несколько операций, чтобы окончательно считать себя женщиной.