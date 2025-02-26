Живет на сказочном острове и 'тоскует' по Украине: куда исчезла семья Анатолия Балюка – бывшего советника Януковича

В 2011-м президент-беглец Виктор Янукович назначил своим советником Анатолия Балюка. Бывший политический деятель занимал должность до февраля 2014 года, однако после того, как экс-глава государства покинул территории Украины, он был уволен тогдашним исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым. Похоже, что после 24 февраля 2022-го семья Балюка решила последовать примеру Януковича, поэтому выехала из Родины.

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Несмотря на то, что политический деятель не слишком активно освещает свою жизнь в сети, это делает его дочь Мария Балюк. До начала полномасштабной войны наследница экс-советника Януковича работала в сфере моды и занималась актерством, а теперь вместе с семьей перебралась на сказочный Маврикий.

В одном из интервью Мария Балюк рассказывала, что, когда началась большая война, она с мужем, ребенком, родителями, дедушкой и бабушкой решили поселиться на острове. По словам женщины, 25 февраля 2022 из Киева они отправились в Париж, чтобы уже оттуда полететь на Маврикий, где проживали ее родители с января 2021-го. Она рассказала, что для того, чтобы добраться до столицы Франции, ей с близкими пришлось проехать Венгрию, Словению и Италию.

"Мои родители ездили на Маврикий каждую зиму с 2016 года. Я приезжала к ним, и мне каждый раз очень нравилось. В 2020 году я приехала сюда, чтобы увидеть их и остаться на две недели, но провела на острове почти четыре месяца из-за Covid. Наверное, это было одно из лучших мест для пребывания во время пандемии. Сейчас у нас здесь много друзей. Мы влюбились в людей, природу, еду и, конечно, в океан и горы", – высказалась Мария Балюк о выборе территории для проживания.

Кроме того, во время разговора с журналистами дочь экс-советника Януковича рассказывала: несмотря на хорошую жизнь на острове, сильно скучает по Родине. По словам женщины, они с мужем наслаждались Украиной, занимались там своими карьерами, проводили время с друзьями, однако война все изменила.

"Киев – очень красивый город, очень исторический. Он был основан в V веке. Поэтому, когда вы гуляете по улицам, это такое замечательное сочетание современных зданий и удивительной архитектуры прошлых веков, особенно церквей. Но когда вы живете в городе, вы настолько привыкаете к нему, что не цените его так, как должны. Это как жить на Маврикии на побережье и не плавать в океане каждый день. Сейчас я бы хотела быть в Киеве, чтобы окунуться во всю его красоту!" – говорила она.

Однако, несмотря на тоску по родной земле, семья Анатолия Балюка не спешит возвращаться в Украину. Его дочь отметила: "Не раньше, чем будет точно очень безопасно. Война может закончиться, но через некоторое время они могут снова напасть. Сейчас очень тяжело строить планы, очень тревожно и психологически тяжело".

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