'Жирик греет тебе место': Потап пригласил Медведева на концерт Кобзона

Украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) резко отреагировал на слова заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о целях Путина полностью "денацифицировать" Украину. Знаменитость предрек политику скорую участь, пригласив на концерт покойного Иосифа Кобзона.

Соответствующий пост Потап опубликовал на личной странице в Instagram. Медведев озвучил цель главы Кремля – "спокойствие украинцев" и "открытая Евразия – от Лиссабона до Владивостока" и репер ответил на провокационное заявление (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Дима , в далекие времена мы были с тобой знакомы лично , мне нравилось, как ты танцуешь смешной танец, твоя маленькая роль в великом правлении карлика тебя всегда устраивала, но то, во что ты превратился вместе с сумасшедшим режимом. Дима, поражает своей шизофренической масштабностью…", – написал Потап.

Он добавил, что российские политики управляют страной "дураков", что уже не удивляет и не пугает. По словам продюсера, беспомощность руководства России, "основана на невозможности контроля эго, перед лицом смерти", не вызывает никаких чувств.

"Скоро Дима, скоро тебе на концерт к Кобзону, Жирик греет тебе место…вот так будет, а не Лиссабон и тд, тривиально … Вас всех затопчут, причем свои же, а мы добавим… Мы станцуем твой знаменитый танец в двух метрах над тобой Дима", – подытожил Потап.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Потап в стихах ответил пропагандисту Сергею Безрукову, абсурдно пригрозившему украинцам смертью на российских землях. Несмотря на утверждение путиниста, рэп-исполнитель подчеркнул, что россияне – враги украинского народа.