'Жила в розовом мире': Наталья Денисенко призналась, почему работала с российскими актерами до 24 февраля 2022 года

Актриса сериалов "Пес" и "Село на мільйон" Наталья Денисенко призналась, что не понимала, почему работать с коллегами из России может быть опасно, пока не началось полномасштабное вторжение РФ. После того как артистка увидела, как россияне игнорируют оккупацию украинских городов, она начала ненавидеть актеров оттуда.

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Денисенко раньше периодически снималась либо в российских кинолентах, либо с россиянами. Начало войны в 2014 году не дало толчка понять, что ее коллеги могут быть захватчиками, хотя, как говорит актриса, пример волонтерства Сергея Притулы и других активных граждан заставлял с уважением относиться к труду осознанных украинцев. Об этом Наталья Денисенко рассказала украинскому медиа.

"Я жила в розовом мире, и наверняка это большая заслуга пропаганды русской и нехватка украинизации, потому что нам никто с экранов телевизоров, и в соцсетях не говорил: "Люди, проснитесь, война". Ну, говорили осознанные люди, и мы понимали, что нужно помогать. Но этого осознания нормального, что пришли забирать наши земли, (не было. – Ред.)", – рассказала актриса.

Она призналась, что после 24 февраля 2022 года имела такую ненависть к российским коллегам, что готова была показать ее физически. Сейчас она, говорит, безразлично относится к ним.

"Это протест против того, что как нам жить дальше, на нас бросают ракеты, а мы будем с вами дружить? Мы не можем уже дружить. Если в начале полномасштабного вторжения у меня вообще была столь огромная ненависть к этим коллегам, с которыми я работала, просто мне хотелось взять их за шкурку и трясти. Типа, вы здесь все признавались в любви Киеву и говорили, как любите Украину, ели сало, борщ в ресторанах, а сейчас такие: "Вы сами виноваты в этом". Сейчас у меня, конечно, более спокойная к ним позиция. Просто, если честно, мне не хочется даже о них вспоминать и пусть сидят там за этим железным занавесом", – сообщила Денисенко.

Более того, ей до сих пор пишут россияне о сотрудничестве. В последний раз это было около года-полгода назад. Однако она игнорирует подобные предложения.

"Еще полгода или год назад у меня были предложения от какого-то русского режиссера сняться в Европе. Он даже писал на английском языке на страницу менеджера моего: "Нужна актриса, не хотите ли вы попробовать? Да, я россиянин, но я давно там не живу". Мы просто игнорировали, мы даже не открывали (сообщение. – Ред.) и приняла решение, что мы ничего не будем отвечать", – призналась она.

Наталья Денисенко объясняет, сотрудничество с россиянами "просто невозможно".

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